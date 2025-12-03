2026 LGS ne zaman, hangi gün? MEB LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları, Millî Eğitim Bakanlığınca MEBİ platformunda öğrencilerin erişimine açıldı.

LGS kapsamında 14 Haziran 2026'da yapılacak merkezî sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden yayımlandı. Böylece örnek sorular, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ'de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuş oldu.

MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.