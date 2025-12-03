ARA
DOLAR
42,47
0,07%
DOLAR
EURO
49,66
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
5728,63
-0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
11036,82
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2026 LGS ne zaman, hangi gün? MEB LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 LGS ne zaman, hangi gün? MEB LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav tarihi resmen açıklandı. Peki 2026 LGS ne zaman, hangi gün? MEB LGS başvuruları ne zaman yapılacak?


2026 LGS ne zaman, hangi gün? MEB LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi şu şekildedir:

LGS 2026 Sınav ve Eğitim Takvimi

LGS Sınav Tarihi: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav İçeriği: 8. sınıf öğrencilerine yönelik bu sınavda yer alan tüm sorular, öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacaktır.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bitiş Tarihi: Eğitim öğretim yılı ise LGS sınavından kısa bir süre sonra, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacaktır.

2 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru kılavuzu ve resmî tarihleri henüz yayınlanmamıştır.

Sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı kesinleşmiş olmakla birlikte, başvurulara dair beklentiler önceki yılın takvimine dayanmaktadır:

Geçmiş Başvuru Tarihleri (2025 LGS): Başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınmıştı.

2026 Beklentisi: Bu nedenle, 2026 LGS merkezi sınav başvurularının da Nisan 2026 ayının ilk yarısında başlaması beklenmektedir.

3 LGS örnek sorular yayınlandı

LGS örnek sorular yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları, Millî Eğitim Bakanlığınca MEBİ platformunda öğrencilerin erişimine açıldı.

LGS kapsamında 14 Haziran 2026'da yapılacak merkezî sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden yayımlandı. Böylece örnek sorular, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ'de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuş oldu. 

MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL