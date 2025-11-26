Kaz yetiştiriciliğinde akla o il geliyor: Tescilin ardından ilgi daha da arttı

Aydın ayrıca, "Yerelde insanımız tarafından 'duman' ırkı olarak bilinen ırkımız var. Süreç içinde gelişen yoğun talepten dolayı çeşitli bölgelerden ırkın gelmesiyle bu ırkımız biraz daha yok olmaya ve genetik olarak karışım göstermeye başlamış. Tarım ve Orman Bakanlığının teknik destekleri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün finansmanıyla kazla ilgili bir proje yaptık. Projenin bir boyutunda da bölgede yetiştiriciliğin nasıl olduğu hakkında teknik detaylar ve eğitimler yapıldıktan sonra Macaristan'a teknik gezi gerçekleştirdik. Bu programda, aslında bizim duman ırkımızın bölgemizden Avrupa'nın birçok bölgesine yayılım göstermiş olduğunu gördük. Saf ırk yumurtalarından temin ederek ilimizde kuluçkaya yatırdık. Çıkan kazların da gelişimi, bölgeye uyumu, canlı ağırlık artışı gibi özelliklerini takip ediyoruz. İnşallah bölgemize has duman ırkımızı yeniden Kars bölgesine kazandırmış olacağız." açıklamasında da bulundu.