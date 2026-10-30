PizzaLazza’dan yeni franchise fırsatları

Türkiye’de özellikle pizza pazarı, dinamik yapısı ve yüksek işlem hacmiyle girişimciler için cazip bir yatırım alanı sunuyor. Şehirleşme oranındaki artış, dijital sipariş kanallarının yaygınlaşması organize zincirlerin pazardaki payını her geçen gün artırıyor. Bu ortamda güçlü merkezi tedarik ve operasyon altyapısına sahip markalar, franchise sistemiyle büyümeyi sürdürürken yatırımcılar için de sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyor.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Türkiye genelinde hızlı servis restoran kulvarında faaliyetlerini sürdüren PizzaLazza, franchise odaklı büyüme stratejisiyle restoran ağını genişletiyor. 2014 yılında yerli bir girişim olarak yola çıkan marka, bugün Türkiye genelinde 135’i aşkın restoranda hizmet veriyor. Bu şubelerin 110’u ise franchise iş ortakları tarafından işletiliyor.

200 restoran hedefi

Marka, 2026 yılı sonunda 150, 2027 yılı sonunda ise 200 restorana ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde mevcut ağa yaklaşık 65 yeni restoran eklenmesi planlanıyor. Yeni yatırımlarda ise öncelikli şehirler olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli öne çıkıyor. Franchise giriş bedeli 15 bin dolar + KDV tabela ücreti olarak ifade ediliyor. Toplam yatırım maliyeti ise mağaza metrekare büyüklüğü ve lokasyon dinamiklerine göre değişiklik gösteriyor.

PizzaLazza & Saloon Burger Genel Müdürü Murat Aytar, “PizzaLazza’nın hikayesi, kaliteli ürünü ulaşılabilir fiyatla sunma fikriyle başladı. 2014 yılında yerli bir girişim olarak yola çıktık; Taze hamur, fırında pişirme, standart kalite ve Türk damak tadına uygun ürün geliştirme yaklaşımıyla bugün Türkiye’nin önde gelen yerli pizza zincirlerinden biri haline geldik” diyor.

Dijitalleşme odaklı model

PizzaLazza bünyesinde gerçekleşen satışların yaklaşık yüzde 70’i paket servis kanallarından sağlanıyor. Bu durum, şube lokasyonlarının seçimi, teslimat altyapısının kurgulanması ve verimlilik yönetimi süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Şirket, online sipariş sistemleri, veri analitiği ve hızlı servis altyapılarına yönelik yatırımlarını sürdürürken, kadın girişimcileri de bünyesine katmayı önemsiyor. Mevcut franchise ağında kadın girişimcilerin payı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Uzun vadeli hedefler arasında ise operasyonel altyapıyı güçlendirerek markayı uluslararası pazarlara taşımak yer alıyor.

Sektörün genel gidişatı ve pazar potansiyeline ilişkin analizlerini paylaşan Aytar, “Türkiye’de pizza foodservice pazarının 2033 yılına kadar 1,23 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2026–2033 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,51 büyüme öngörülüyor” açıklamasında bulunuyor.

İşin aynası

Uygun yer: Lokasyon potansiyeli yüksek, müşteri yoğunluğu bulunan, paket servis ve teslimat altyapısına uygun cadde veya AVM üzeri alanlar.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli 15 bin dolar + KDV tabela ücreti olarak ifade ediliyor. Toplam yatırım maliyeti ise mağaza metrekare büyüklüğü ve lokasyon dinamiklerine göre değişiklik gösteriyor.

Ciro hedefi: Şubelerin aylık ciro hedefleri lokasyonun potansiyeli, mağaza büyüklüğü, müşteri yoğunluğu ve bölgesel dinamiklere göre özel olarak belirleniyor.

Kâr marjı: Bölgesel bazda değişiklik göstermekle birlikte yüzde 10 ile 15 arasında.

Bayilere sağlanan destekler: Lokasyon seçimi, anahtar teslim kurulum, eğitim, personel yönetimi, tedarik ve lojistik, pazarlama ve marka iletişimi desteği.

Başvuru için iletişim: www.pizzalazza.com.tr