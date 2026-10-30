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Oğlunun tavsiyesiyle yetiştirmeye başladı: Yarım kilosunu 400 liradan satıyor

Osmaniye'de yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, oğlunun önerisiyle 4 yıl önce yayla evinin bahçesinde yetiştirmeye başladığı aronyanın meyvelerini topladı. Hasadın bir bölümünü kurutarak değerlendiren, kalanından reçel ve meyve suyu üreten Akdoğan, yarım kiloluk reçelleri 400 liradan satışa sunuyor.

Oğlunun tavsiyesiyle yetiştirmeye başladı: Yarım kilosunu 400 liradan satıyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Necla Akdoğan, oğlunun tavsiyesiyle 4 yıl önce yayla evinin bahçesine diktiği aronya meyvesinin hasadını yaptı.

1 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı dikti

2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı dikti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan Necla Akdoğan, 4 yıl önce oğlunun önerisiyle yayla evinin bahçesinde aronya yetiştiriciliğine başladı.

Bahçesindeki 2,5 dönümlük araziye 400 kök aronya fidanı diken Akdoğan, özenle bakımını yaptığı bitkilerin meyvelerini hasat etmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla bilinen ve son yıllarda Türkiye'de üretimi yaygınlaşan aronya, Osmaniye'nin yayla kesiminde de yetiştiriliyor.

2 Bir bölümünden reçel ve meyve suyu yapıyor

Bir bölümünden reçel ve meyve suyu yapıyor

Bahçesinde yetiştirdiği aronya meyvelerini dalından tek tek toplayan Akdoğan, hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kuruturken bir bölümünden ise reçel ve meyve suyu yapıyor.

3 Yarım kilosunu 400 liradan satışa sunuyor

Yarım kilosunu 400 liradan satışa sunuyor

Hazırladığı aronya reçelinin yarım kilogramını 400 liradan satışa sunan Akdoğan, elde ettiği ürünleri değerlendirerek aile ekonomisine katkı sağlıyor. 

Oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya yetiştiriciliğini sürdüren Akdoğan, alternatif tarım ürünlerinden gelir elde ediyor.

4 "İlerleyen yıllarda verim arttı"

"İlerleyen yıllarda verim arttı"

Aronyanın fazla bakım istemediğini kaydeden Necla Akdoğan, "Oğlum araştırdı 4 yıl önce ektik. Çok faydalı olduğunu söyledi. Fidanlarını aldı, getirdi. Ben de burada işçiliğini, ekimini yaptım, 2 buçuk dönüm yerimiz var 400 kök ektik. 

Olgunlaşmaya başlayınca ilgileniyoruz bakımı çok kolay. İlk yıl çok fazla ürün alamadım ilerleyen yıllarda verim arttı. Bu yıl daha çok aldım 400-450 kiloya yakın verim aldım. Buranın iklimine uydu biz çok merak ediyorduk ektiğimizde çiçeğini ama iyi oldu." dedi.

5 "Şeker hastaları, kanser hastaları alıyor"

"Şeker hastaları, kanser hastaları alıyor"

Aronya meyvesini bilmeyenlerin bile denemek için aldığını belirten Necla Akdoğan, "Bilen 5 kilodan aşağı almıyor. Bilmeyen de denemek için 1 kilo alıyor. 

Çok tanıdık bir meyve olmadığı için merak ediyorlar. Öyle satışlarımız oluyor. Reçelini yapıyorum, meyve suyunu yapıyorum, kurutuyorum. İsteğe göre değişiyor. Yarım kilosunu 400 liraya veriyorum. Genelde şeker hastaları, bağışıklığı güçlendirdiği düşünüldüğü için de kanser hastaları alıyor." ifadelerini kullandı.
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