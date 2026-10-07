Kovanlarda rekolteyi tehdit eden gizli tehlike: Eşek arıları

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlkaya da doğu eşek arılarının kraliçesinin ilkbaharda ağaç kovuğunda ya da kumluk yerlerde ilk yuvayı kurduğunu, popülasyonlarının ise en fazla sonbaharda artış gösterdiğini belirtti.

İlkaya, işçi eşek arılarının, kraliçe eşek arısının bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaları beslemek için bal arısı kolonilerini hedef aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eşek arıları hedef aldıkları kolonilerde kovandan içeri girebilirlerse arı larvalarını, giremezlerse işçi arıları avlamak suretiyle yuvalarına taşırlar. Bu durum arı kolonilerinde kışa girmeden popülasyon kaybına neden oluyor. Belirli bir işçi arı popülasyonuyla kışa girmeyen arı kolonileri ilkbaharda zayıflar ve koloni kaybı yaşayabiliriz. Bu da dolaylı ve döngüsel olarak üretime zarar verir."

İlkaya, eşek arılarıyla mücadelede uygulanabilecek yöntemlere ilişkin, "Eşek arılarına karşı özellikle fiziksel ve biyoteknik mücadele yapılabilir. Fiziksel mücadelede kovanların ağzı daraltılarak veya kovanın ağzına eşek arılarının geçemeyeceği bir aparat takılarak mücadele edilebilir. Biyoteknik mücadelede balık eti, kırmızı et, tavuk eti kullanılabilir. Kafes ile tuzaklama dediğimiz yöntemde de kafesin içerisine bir boru veya huni şeklinde, ağzı dar bir delikten girmeleri ve orada kalmaları sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.