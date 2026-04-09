Mazot ve gübre desteği sorgulama 2026: Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Destek ödemeleri çoğunlukla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yatırılıyor. Bu nedenle üreticiler, ödeme günlerine göre hesaplarını düzenli olarak kontrol edebiliyor.

T.C. kimlik numarası 0, 2 ve 4 ile bitenler için ödemeler mart ayının ilk yarısında büyük ölçüde tamamlandı.

T.C. kimlik numarasının sonu 6 olanlara yönelik ödemeler, 3 Nisan Cuma günü saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarası 8 ile bitenler için ise ödemelerin takvim doğrultusunda en geç nisan ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor.