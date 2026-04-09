Mazot ve gübre desteği sorgulama 2026: Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçiler, mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklayacağı takvim yakından izleniyor. Peki, Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı?
1 Mazot ve gübre desteği ödemeleri nereye yatırılacak?
Mazot ve gübre destekleri, ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına aktarılıyor. Bankada hesabı bulunmayan üreticilerin ise ödemeden yararlanabilmesi için öncelikle Ziraat Bankası’nda hesap açtırması gerekiyor.
2 Mazot gübre desteği yattı mı?
Binlerce çiftçi mazot ve gübre desteğinin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor.
Mazot ve gübre desteği ödemeleri en pratik şekilde e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazarak ÇKS kaydınıza ait destek bilgilerine ulaşılabilir.
Bu ekran üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm tarımsal destekler detaylı şekilde görüntülenebiliyor.
3 T.C. kimlik numarasıyla mazot ve gübre desteği sorgulama
Destek ödemeleri çoğunlukla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yatırılıyor. Bu nedenle üreticiler, ödeme günlerine göre hesaplarını düzenli olarak kontrol edebiliyor.
T.C. kimlik numarası 0, 2 ve 4 ile bitenler için ödemeler mart ayının ilk yarısında büyük ölçüde tamamlandı.
T.C. kimlik numarasının sonu 6 olanlara yönelik ödemeler, 3 Nisan Cuma günü saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
T.C. kimlik numarası 8 ile bitenler için ise ödemelerin takvim doğrultusunda en geç nisan ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor.
4 Destek ödemeleri hangi kanallardan kontrol edilebilir?
Ödemeler ayrıca, e-Devlet tarımsal destek sorgulama, Ziraat Bankası mobil uygulaması, Ziraat Bankası ATM'leri ve banka şubeleri aracılığıyla da kontrol edilebiliyor.