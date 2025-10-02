Son günlerde sık sık ağlara takılıyor: Kilogramı 1000 lira

Farklı yemeklerinin yapılması nedeniyle daha çok restoranlar tarafından tercih edilen kırlangıç balığı, kentte tezgahları süslüyor. İşte bir balıkçının yorumu:
1 KİLOGRAMI 1000 LİRA
Balıkçılar tarafından Perşembe ilçesi açıklarında avlanan ve kilogramı 1000 liradan satılan kırlangıç balıklarının ağırlıkları ise 3 ile 5 kilogram arasında değişiyor.
2 SON GÜNLERDE AĞLARA TAKILIYOR
Balıkçı Erdal Çamaş, AA muhabirine, tezgahlarının kırlangıç balığı ile şenlendiğini, son günlerde bu balık çeşidinin sık sık ağlara takıldığını belirtti.