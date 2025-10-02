ARA
DOLAR
41,61
0,12%
DOLAR
EURO
48,84
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
5143,95
-0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
11082,63
-1,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Son günlerde sık sık ağlara takılıyor: Kilogramı 1000 lira

Orda'da kırlangıç balığının ağlara takılması balıkçıları memnun ediyor.


Son Güncellenme:
Son günlerde sık sık ağlara takılıyor: Kilogramı 1000 lira

Farklı yemeklerinin yapılması nedeniyle daha çok restoranlar tarafından tercih edilen kırlangıç balığı, kentte tezgahları süslüyor. İşte bir balıkçının yorumu:

1 KİLOGRAMI 1000 LİRA

KİLOGRAMI 1000 LİRA

Balıkçılar tarafından Perşembe ilçesi açıklarında avlanan ve kilogramı 1000 liradan satılan kırlangıç balıklarının ağırlıkları ise 3 ile 5 kilogram arasında değişiyor.

2 SON GÜNLERDE AĞLARA TAKILIYOR

SON GÜNLERDE AĞLARA TAKILIYOR

Balıkçı Erdal Çamaş, AA muhabirine, tezgahlarının kırlangıç balığı ile şenlendiğini, son günlerde bu balık çeşidinin sık sık ağlara takıldığını belirtti. 

3 'BALIĞA İLGİDEN MEMNUNUZ'

'BALIĞA İLGİDEN MEMNUNUZ'

Kırlangıç balığının lezzeti ile bilindiğini ifade eden Çamaş, balığa olan ilgiden ve satışlardan memnun olduklarını kaydetti. Öte yandan, bol miktarda avlanan hamsinin kilogramı ise tezgahlarda 100 liradan satışa sunuluyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL