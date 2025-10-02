ARA
Bahçelerinde yetiştiriyorlar: 100 gramı 50 lira

Manisalı çift bahçelerinde yetiştiriyor, 100 gramını 50 liradan satıyor...


Bahçelerinde yetiştiriyorlar: 100 gramı 50 lira

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan Rahime-Ali Dübek (75) çifti, bahçelerinin büyük bir bölümünü lif oranı en yüksek meyvelerden altın çileğe ayırdı. İşte anlattıkları:

 

100 GRAMI 50 LİRA

100 GRAMI 50 LİRA

Ticari adı "golden berry" olan altın çileğin 100 gramını cumartesi günleri kurulan Demirci Pazarı’nda 50 liradan satan Dübek çifti, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü söylüyor.

İLGİ YÜKSEK

İLGİ YÜKSEK

Altın çileğin pazarda kısa sürede tükendiğini belirten Rahime Dübek, "Çünkü insanlar bu meyvenin kıymetini biliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini açısından çok zengin. Antioksidan deposu olmasıyla da öne çıkıyor" dedi.

FAZLASINI KURUTUYORLAR

FAZLASINI KURUTUYORLAR

Ürettikleri altın çileklerin fazlasını kurutarak değerlendirdiklerini aktaran Dübek çifti, şehir hayatından uzak yaylada sakin bir yaşam sürdüklerini, bahçelerinin büyük bölümünde yetiştirdikleri altın çileklere özenle baktıklarını ifade etti.
