Bahçelerinde yetiştiriyorlar: 100 gramı 50 lira

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan Rahime-Ali Dübek (75) çifti, bahçelerinin büyük bir bölümünü lif oranı en yüksek meyvelerden altın çileğe ayırdı. İşte anlattıkları:
1 100 GRAMI 50 LİRA
Ticari adı "golden berry" olan altın çileğin 100 gramını cumartesi günleri kurulan Demirci Pazarı’nda 50 liradan satan Dübek çifti, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü söylüyor.
2 İLGİ YÜKSEK
Altın çileğin pazarda kısa sürede tükendiğini belirten Rahime Dübek, "Çünkü insanlar bu meyvenin kıymetini biliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini açısından çok zengin. Antioksidan deposu olmasıyla da öne çıkıyor" dedi.
3 FAZLASINI KURUTUYORLAR
Ürettikleri altın çileklerin fazlasını kurutarak değerlendirdiklerini aktaran Dübek çifti, şehir hayatından uzak yaylada sakin bir yaşam sürdüklerini, bahçelerinin büyük bölümünde yetiştirdikleri altın çileklere özenle baktıklarını ifade etti.