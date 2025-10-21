Yaklaşık 10 yıldır meyve suyu yapılması için elma topladığını belirten Gökdayı, "İlçemizde döküntü elma rekoltemiz her yıl yaklaşık 10 bin ton civarındayken bu sene kuraklıktan dolayı döküntü elma sayımız arttı. Bu nedenle meyve suyu yapımı için topladığımız elmalarda artış var" diye konuştu.

Elmaların hijyenik bir biçimde toplanıp fabrikalara sevk edildiğini dile getiren Gökdayı, elmalardan meyve suyu konsantreleri üretildiğini ve üretilen konsantre meyve sularının iç pazar ve ihracata satıldığını ifade etti.