Türkiye'nin su ürünleri ihracatında dikkat çeken artış: 9 ayda 1,8 milyar dolara ulaştı

Dünya genelinde tüketici tercihlerinin değiştiğine ve evde hazırlama kolaylığı sağlayan ürünlere talebin yoğunlaştığına dikkati çeken Kızıltan, şunları söyledi:

"Fileto satışlarında çok büyük bir artış var bütün dünyada. Fileto balık olduğu zaman hem kılçık problemi olmuyor hem de daha hızlı pişiyor. Dolayısıyla fileto işlenmiş ürün ihracatımız her sene yüzde 15-20 oranında artıyor. Burada da dünyaya rekabetçi bir ürünü sunuyoruz.

Çünkü balık temizleme konusunda da artık ekiplerimiz uzmanlaştı. Çok hızlı yapılması gereken bir ürün. Denizden çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tıra yüklenmesi gereken bir ürün. Dolayısıyla çok uzmanlaşmış ve kümelenmiş bir grup var burada yaklaşık 100 bin aile bu konuda geçimini sağlıyor."