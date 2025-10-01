Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor

"Her kafeste tavuk oluyor. Şu an 500 tavuk üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasite ilerleyen zamanlarda artacak. Her tavuktan elde ettiğimiz yumurtaları tek tek kaydediyoruz. Bu tavuklardan çıkan civcivlerin erkeğini, dişisini belirliyoruz. Horozlarda ilk, fiziki özelliklere göre seçim yapıyoruz. Bireysel kafeslere alıp en çok yumurtayı veren tavuklardan çıkmış horozları seçiyoruz. Yüksek yumurta veren tavukların civcivleri kullanılıyor ve onlar da yüksek yumurta vermeye devam ediyor. Yine düşük yumurta veren tavuklar veya görsel olarak yetersiz olanlar ve ötüş süresi kısa horozları sürüden uzaklaştırıyoruz."