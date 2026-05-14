Yılda sadece 20 gün açıyor: "Ayı gülü"ne dokunmanın bedeli dudak uçuklatıyor

Kazdağı Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında ve bin metrenin üzerindeki bölgelerde yetişen şakayıklar, yılda bir kez açıyor ve çiçekleri yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor. Ender bir bitki türü olması ve kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa fotoğrafçılarının bir yıl boyunca beklediği bu anlar, dron ve profesyonel makinelerle kayıt altına alınıyor.