ARA
DOLAR
45,43
0,02%
DOLAR
EURO
53,12
-0,20%
EURO
ALTIN
6685,37
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yılda sadece 20 gün açıyor: "Ayı gülü"ne dokunmanın bedeli dudak uçuklatıyor

Kazdağı Milli Parkının yüksek kesimlerinde açan ve "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayık çiçekleri görsel şölen oluştururken, korunma altındaki bu türü koparanlara 840 bin lira ceza kesiliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Yılda sadece 20 gün açıyor: "Ayı gülü"ne dokunmanın bedeli dudak uçuklatıyor

Kazdağı Milli Parkında baharın gelişiyle birlikte "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayıklar çiçek açarken, yalnızca kısa süre canlı kalan bu nadir türe zarar verenler ağır para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

1 Koruma altında bulunuyor

Koruma altında bulunuyor

Dünyanın oksijen depolarından biri olan Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte en nadide misafirlerini ağırlıyor. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yüksek rakımlarda boy gösteren ve koruma altında bulunan endemik şakayık (Paeonia mascula) çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

2 Yılda sadece 20 gün canlı kalıyor

Yılda sadece 20 gün canlı kalıyor

Kazdağı Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında ve bin metrenin üzerindeki bölgelerde yetişen şakayıklar, yılda bir kez açıyor ve çiçekleri yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor. Ender bir bitki türü olması ve kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa fotoğrafçılarının bir yıl boyunca beklediği bu anlar, dron ve profesyonel makinelerle kayıt altına alınıyor.

3 "Çok ender bitkiler"

"Çok ender bitkiler"

Şakayıkların etkileyici güzelliğini görüntülemek için dağlara çıkan doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, bitkinin önemini şu sözlerle anlattı:

"Bugün şakayık çekmeye geldik. Diğer adı ayı gülü. Kazdağları'nın belli bölgelerinde belli bir dönemde açıyor ve sadece 20 gün açık kalıyor. Bunlar çok ender bitkiler. Her yıl bunları mutlaka çekmeye, fotoğraf kadrajımıza almaya çalışıyoruz. O yüzden bugünümüzü şakayıklara ayırdık."

4 840 bin TL tutarında para cezası kesiliyor

840 bin TL tutarında para cezası kesiliyor

Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı koruma altında bulunan ayı güllerine yönelik her türlü müdahale ağır şekilde cezalandırılıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde, bu endemik bitkiyi kökünden sökene, koparana veya biyolojik yapısına zarar verene 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL tutarında çevre cezası kesiliyor.

5 "Bitkilere hiçbir şekilde dokunmayın" uyarısı

"Bitkilere hiçbir şekilde dokunmayın" uyarısı

Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları ve yürüyüş gruplarını bu nadide türün geleceği için sadece seyretmek ve fotoğraflamakla yetinmeleri, bitkilere hiçbir şekilde dokunmamaları konusunda uyarıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL