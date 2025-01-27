ABD'nin canını sıkan gelişme: Günün en fazla indirilen uygulaması oldu

ABD uygulama mağazalarına 10 Ocak'ta sunulan, "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'den daha fazla sayıda indirildi.

DeepSeek'in R1 modeli, çok daha düşük maliyetle OpenAI'ın muadili "o1" modelinde daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek'in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin NASDAQ Borsası'nda değer kaybetmesine yol açtı.

DeepSeek'in sohbet robotu Apple'ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama oldu. Onu ByteDance’in "Doubao" ve Moonshot AI’ın "Kimi" adlı yapay zeka asistanı uygulamaları izledi.

DeepSeek'in R1 akıl yürütme modeli, California Üniversitesi araştırmacılarının yapay zeka uygulamalarının performans bakımından derecelendirdikleri Chatbot Arena'da Google'ın Gemini ailesinden iki modelin ardından üçüncü sırada yer alırken OpenAI'on o1 modelini geride bırakmıştı.