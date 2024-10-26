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'Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'nin, dünyadaki SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu belirterek "20 sene öncesine döndüğümüzde ülkemiz çok büyük oranda tedarikçiydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlere imza atıyor." dedi.

26 Ekim 2024 | 18:23
'Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda "Key Note" oturumunda yaptığı konuşmanın ardından fuar alanını gezdi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'le birlikte stantları dolaştı. 

"Milli teknolojiye damgasını vuracak etkinlikler tasarlıyoruz"

Bayraktar, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına Türkiye'nin SİHA alanında dünya lideri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünyadaki SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "Bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde ülkemiz çok büyük oranda tedarikçiydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlere imza atıyor. Türkiye içinden de yoğun bir ilgi olduğunu gördük. İnşallah ülkemiz sadece savunma sanayisinde değil teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da benzer dönüşümü gerçekleştirecek. Biz de tam o maksatla milli teknolojiye damgasını vuracak etkinlikler tasarlıyoruz. Bu ailenin bir ferdi ve milli savunma sanayisinin bir neferi olmaktan büyük gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bayraktar, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını anımsatarak, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan hain saldırı sonrasında ülkemizin tam bağımsızlığı için çalışan mühendis ve tekniker arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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