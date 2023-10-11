'Telefon ekranı çizildi' derdi 5 yıl içinde bitebilir

Analist firması CCS Insight’a göre, kendi kendini tamir edebilen ekranlara sahip akıllı telefonlar 2028 yılına kadar piyasada görünmeye başlayabilir.

2024 ve sonrası için teknoloji tahminlerini paylaşan CCS Insight, akıllı telefon üreticilerinin beş yıl içinde “kendi kendini onaran” ekranlara sahip telefonlar üretmeye başlamasını beklediğini duyurdu. CNBC'nin makalesine göre bunun işe yaramasının yolu, ekranın yüzeyine, çizildiğinde havaya maruz kaldığında reaksiyona giren ve kusurlu alanları dolduran yeni bir malzeme oluşturan bir “nano kaplama” eklemek.

CCS Insight’tan Ben Wood "Bu ekranlar bilim kurgu dünyasında değil, gerçekten yapılabilir. Bence bu konudaki en büyük zorluk beklentileri doğru belirlemek. İnsanların şu anda üzerinde çalıştığı bazı yeni teknolojiler var ve bu, insanların bir kez daha deneyebileceği bir şey haline gelebilir gibi görünüyor. Parçalanmış ekranların mucizevi bir şekilde geri gelmesinden bahsetmiyoruz. Bunların hepsi sadece küçük kozmetik çizikler” diyor.

Şirketler birkaç yıldır kendi kendini onarabilen akıllı telefon ekran teknolojisi hakkında konuşuyor. Güney Koreli tüketici elektroniği devi LG, 2013 yılına kadar akıllı telefonlarında kendi kendini onarma teknolojisinin lansmanını yapıyordu. Şirket, dikey olarak kavisli bir ekrana ve arka kapakta "kendi kendini iyileştiren" bir kaplamaya sahip olan G Flex adlı bir akıllı telefon çıkardı. O dönemde bu teknolojinin tam olarak nasıl çalıştığı açıklanmamıştı. Motorola 2017 yılında, çatladığında kendini onaran "şekil hafızalı polimerden" yapılmış bir ekran için patent başvurusunda bulundu. Buradaki fikir, malzemeye ısı uygulandığında çatlakları iyileştirmesi. Bu arada Apple’ın, hasar gördüğünde kendini onaracak bir ekran kapağına sahip katlanabilir bir iPhone için patent aldığı biliniyor.