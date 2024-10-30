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Yapay zeka etkisi: Google'ın çatı şirketi Alphabet 3. çeyrekte beklentileri aştı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15, net kârı yüzde 34 artış kaydetti.

30 Ekim 2024 | 09:32
Yapay zeka etkisi: Google'ın çatı şirketi Alphabet 3. çeyrekte beklentileri aştı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 88,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 76,7 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 26,3 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 19,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,55 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 2,12 dolara çıktı.

Alphabet'in söz konusu dönemde geliri ve kârı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Youtube'un geliri son 4 çeyrekte 50 milyar doları aştı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirket genelindeki ivmenin "olağanüstü" olduğunu belirterek, arama motorunda yeni yapay zeka özelliklerine işaret etti.

YouTube'un toplam reklam ve abonelik gelirlerinin son dört çeyrekte ilk kez 50 milyar doları aştığını bildiren Pichai, bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü gelir büyümesi elde ettiklerini kaydetti.

 

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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