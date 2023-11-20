2 gün önce kovulmuştu: Yeni CEO belli oldu

CNBC, OpenAI’nin Sam Altman’ın ani bir şekilde görevden alınmasından iki gün sonra yerine eski Twitch CEO’su Emmett Shear’ı getirdiğini doğruladı.

OpenAI yönetim kurulu Cuma günü geç saatlerde Altman’ı görevden aldığını ve yerine geçici olarak teknoloji şefi Mira Murati’yi getirdiğini duyurmuştu. Altman’ın yönetim kuruluyla iletişiminde tutarlı ve samimi olmadığı belirtilmişti.

Bloomberg ise Altman'ın koltuğuna Shear’ın getirildiğini duyurmuştu. CNBC'nin haberine göre iddia görüşmelerin gizli olması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından doğrulandı. ABD basınına göre görevden alma kararının ardından aralarında Microsoft’un da bulunduğu bir grup önde gelen yatırımcı Sam Altman'ın geri dönmesini talep etmişti.

Çoğu Silikon Vadisi girişiminin aksine OpenAI, kurucular tarafından kontrol edilen büyük miktarda sermayeye sahip tipik bir şirket gibi yapılanmamış durumda. Bunun yerine 2015 yılında hayata geçen, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun parçası.