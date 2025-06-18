499 dolarlık altın rengi telefon tartışma çıkarttı

Trump Organization yeni akıllı telefon modeli T1'in ABD’de üretileceğini söylüyor. Ancak bazı uzmanlar bunun mümkün olmayacağı görüşünde. Bazı uzmanlar cihazın aslında Çin’de üretileceğini öne sürüyor. Pazartesi günü tanıtılan ve altın renkte tasarlanan bu Android işletim sistemli telefonun satış fiyatı 499 dolar. Telefonla birlikte aylık 47.45 dolarlık bir ücret karşılığında cep telefonu hizmeti de sunulacak. Rakam, Trump'ın ülkenin 47. ve 45. başkanı olarak görev yapmasına gönderme yapıyor.

ABD Başkanı Trump, bir süredir elektronik üretimin ABD’ye geri dönmesi çağrılarıyla gündemde. Trump, iPhone’ların ABD’de üretilmesini istiyor. Geçtiğimiz ay, ABD dışında üretilen iPhone’lara en az %25 oranında ithalat vergisi getirilmesi tehdidinde bulunmuştu.



Şimdi adına çıkartılacak telefonun nerede üretileceği konusu bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Uluslararası veri analiz firması IDC’nin başkan yardımcısı Francisco Jeronimo, CNBC’ye yaptığı açıklamada telefonun sıfırdan ABD’de tasarlanmasının ve burada tamamen üretilmesinin imkânsız olduğunu savunmuş. Jeronimo’ya göre T1 modeli büyük ihtimalle, başka şirketler için cihaz tasarımı ve üretimi yapan bir Çinli orijinal cihaz üreticisi (ODM) tarafından geliştirildi.

CNBC analizinde "Hangi parçaların kullanılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da, açıklanan teknik özellikler bazı ipuçları veriyor. Örneğin 6.8 inçlik AMOLED ekran, büyük ihtimalle Güney Koreli Samsung ya da LG tarafından veya Çinli BOE firması tarafından sağlanacak. İşlemci tarafında, bu fiyat bandında Tayvanlı MediaTek öne çıkıyor. Eğer Qualcomm tercih edilirse büyük olasılıkla yine Tayvan’da üretilecek. Cihazın 50 megapiksellik kamerası için gereken görüntü sensörlerinin Japon Sony tarafından tedarik edilmesi bekleniyor. Bellek tarafında ise ABD’li Micron gibi firmalar devreye girse bile, Güney Koreli üreticiler de potansiyel tedarikçi konumunda" diyor.

Habere göre bu detaylar T1 modelinin "Amerikan malı" olarak lanse edilmesine rağmen, gerçek anlamda küresel bir tedarik zincirine bağlı olacağını gösteriyor.

BBC'nin haberine göre de uzmanlar 499 dolarlık telefonun ABD yapımı olup olamayacağını sorguluyor. Trump ailesi, yeni akıllı telefonlarının ABD’de hangi şirket tarafından üretileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı. Eric Trump ise “Zamanla tüm telefonlar Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilebilir” dedi. BBC'ye göre bu ifadeyle, ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanan ilk cihazların tamamen ABD içinde üretilmeyebileceğini de ima etmiş oldu.

BBC'ye konuşan uzmanlar günümüz koşullarında ABD’de sıfırdan bir akıllı telefon üretmenin pek mümkün görünmediğini söylemiş.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Profesör Tinglong Dai, “Ortada çalışır durumda bir prototip bile yok. Bunun gerçekleşmesi son derece düşük bir ihtimal" diyor.

