Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi “Spyke Games”in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, “Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler.” ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, “Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler.” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul’da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

GİRİŞİMİN HİKAYESİ

egirişim‘in haberine göre Remi Onur (COO), Mithat Madra (CMO), Rina Onur Şirinoglu (CEO), Fuat Coşkun (CTO) ve Barkın Başaran (CPO) tarafından İstanbul’da kurulan Spyke Games’in aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip oldu.

Haberde, “Spyke’a yapılan bu finansman turu, mobil oyun endüstrisinde olduğu gibi Türkiye’de de bir kadın CEO’nun yetiştirdiği en büyük başlangıç (tohum) ​​turu olarak da rekor kırdı.

Spyke Games, ilk oyunları Royal Riches‘ı yaklaşık bir ay önce uygulama marketlerinde kullanıma sundu. 136 milyar dolarlık büyüklüğe sahip en hızlı büyüyen endüstri segmenti olan mobil oyun pazarından iyi bir pay almak istiyor. Newzoo’ya göre de mobil oyun pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 248 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kurucu ekipten kısaca bahsetmek gerekirse, bugüne kadar; oyun sektöründe başarılı ekipler oluşturan ve bugüne kadar da toplu olarak 9,5 milyon DAU (günlük aktif kullanıcı) ve 1 milyar dolarlık gelir elde eden dünyanın en çok hasılat yapan küresel mobil oyunlarının çoğunu geliştiren kişilerden oluşuyor” denildi.