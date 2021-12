Elon Musk’a göre doğum oranlarındaki düşüş devam ederse medeniyet çökebilir.

Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi gecesi Teksas’ta inşa halindeki Tesla Gigafactory’den Wall Street Journal röportajına katıldı. 50 yaşındaki Elon Musk, WSJ teknoloji muhabiri Joanna Stern ile canlı yayınlanan röportajda medeniyeti kurtarmak için daha fazla çocuğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Altı çocuk babası Musk’a göre gezegende ‘yeterli insan yok’.

Musk, Tesla gibi şirketlerin zaman içinde insan işçilerin yerine robotları nasıl kullanmaya başlayabileceğini tartıştıktan sonra emeği ekonominin temeli olarak nitelendirdi. Musk, ‘İnsanların daha fazla çocuğu olmazsa, medeniyet çökecek’ dedi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu küresel nüfusu 7,9 milyar olan dünyanın daha fazla insana ihtiyaç duyduğu konusunda ısrarcı: Bence uygarlık için en büyük risklerden biri düşük büyüme oranı. Yine de pek çok insan dünyada çok fazla insan olduğunu ve nüfusun kontrolden çıktığını düşünüyor. Tam tersi. Lütfen rakamlara bakın, eğer insanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek”

Elon Musk’ın eski Justine Musk’tan ikizleri ve üçüzleri ve eski kız arkadaşı Grimes’tan X Æ A-12 adında çocuğu var.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir CDC raporu, ABD doğum oranının 2019’dan 2020’ye %4 düştüğünü gösterdi. Bu rakam ABD için yaklaşık 50 yılın tek yıllık en keskin düşüşünü ve 1979’dan bu yana en düşük doğum sayısını gösteriyor.

Population collapse is potentially the greatest risk to the future of civilizationhttps://t.co/VVN8kElTlS

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2021