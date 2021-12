Better.com’un CEO’su Vishal Garg, sadece 3 dakikalık bir Zoom görüşmesi ile tam 900 çalışanı aynı ayna işten çıkartmış ve büyük tepki çepki çekmişti. Şirketin yönetim kurulu cuma günü çalışanlara gönderdiği bir e-posta’da Garg’in izne ayrıldığını duyurdu.

Mesajda, bu ara dönemde CFO olarak Kevin Ryan’ın şirketin günlük kararlarını yönetip Kurul’a rapor vereceği belirtildi. Ayrıca Kurul, şirket içi liderlik ve şirket kültürüne ilişkin değerlendirme yapması için bağımsız bir firmayı görevlendirdi. Mesajda, “Better’da uzun vadeli sürdürülebilir ve pozitif bir kültür oluşturmak için bu değerlendirmenin önerileri dikkate alınacaktır. Yapacak çok işimiz var ve umarız herkes yeniden müşterilerimize odaklanabilir ve harika bir şirket olmaya devam etmek için birbirini destekleyebilir” denildi.

Şirkette çalışmaya devam eden bir kişi ise ismini vermeden Business Insider’a yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlattı:

"If you're on this call, you are part of the unlucky group that is being laid off."https://t.co/bmtdxpWtto CEO Vishal Garg laid off more than 900 employees on a Zoom webinar just before the holidays. https://t.co/dVucv3vb6i pic.twitter.com/zg78vTnIH6

— CNN (@CNN) December 7, 2021