ABD Adalet Bakanlığı Google'ın parçalanmasını da değerlendiriyor

Bakanlık bir dosyada, "tekelciliğin sürdürülmesini önlemek ve kısıtlamak için gerekli çözüm yollarının sözleşme gereklilikleri ve yasakları; ayrımcılık yapmayan ürün gereklilikleri; veri ve birlikte çalışabilirlik gereklilikleri ve yapısal gereklilikleri içerebileceğini" söyledi.

DOJ ayrıca "Google'ın Chrome, Play ve Android gibi ürünleri kullanarak Google arama ve Google arama ile ilgili ürün ve özellikleri - yapay zeka gibi yeni ortaya çıkan arama erişim noktaları ve özellikleri de dahil olmak üzere - rakiplerine veya yeni girenlere karşı avantaj sağlamasını engelleyecek davranışsal ve yapısal çözümleri değerlendirdiğini" açıkladı.

Buna ek olarak DOJ, varolan anlaşmaların ve "arama ve arama ile ilgili ürünlerle ilgili diğer gelir paylaşımı düzenlemelerinin" sınırlandırılmasını veya yasaklanmasını önerdi. Buna Google'ın Apple'ın iPhone ve Samsung cihazlarıyla yaptığı arama pozisyonu anlaşmaları da dahil.