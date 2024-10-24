ABD'den Apple ve Goldman Sachs'a 89 milyon dolarlık 'kredi kartı' cezası

Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Apple ve Goldman Sachs iş birliğiyle 2019’da piyasaya sürülen Apple Card’la ilgili müşteri hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve yanlış bilgilendirmelerin yüz binlerce kullanıcıyı etkilediğini belirtti.

Apple ve Goldman Sachs'a yönelik suçlamalar

Apple’ın, on binlerce müşteri şikayetini Goldman Sachs’a iletmediği, ilettiğinde ise bankanın federal düzenlemelere uygun bir inceleme yapmadığı açıklandı.

Ayrıca, Apple ve Goldman Sachs’ın, Apple Card kullanarak yapılan alışverişlerde otomatik olarak faizsiz ödeme planı sunulacağı konusunda kullanıcıları yanılttığı, bu nedenle birçok kişinin beklenmedik şekilde borçlandığı belirtildi.

CFPB Direktörü Rohit Chopra, "Apple ve Goldman Sachs, Apple Card kullanıcılarına yönelik yasal sorumluluklarını ihlal etti" dedi. Chopra, "Büyük teknoloji şirketleri ve Wall Street firmaları federal yasadan muaf değil" diye ekledi.

Büro, Goldman Sachs’ın tüketici kredi kartı hizmeti sunmasının, yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini kanıtlayana kadar yasaklandığını bildirdi.

Apple Card’ın piyasaya sürülmesinden önce, teknolojik sorunlar nedeniyle uyarılar alındığına rağmen Apple ve Goldman’ın bu uyarıları dikkate almadığı da vurgulandı. Bu durum, Apple Card kullanıcılarının geri ödeme süreçlerinde uzun gecikmeler yaşamasına ve bazı kullanıcıların kredi puanlarının düşmesine neden oldu.

Goldman Sachs, teknolojik ve operasyonel sorunları çözmek için çalıştıklarını ve etkilenen müşterilere gerekli yardımı sağladıklarını belirtirken, Apple ise sorunlar tespit edildiğinde Goldman Sachs ile hızlı bir şekilde harekete geçerek çözümler ürettiklerini açıkladı.

Apple ayrıca, CFPB’nin suçlamalarına katılmadıklarını ancak bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Sonuç olarak CFPB, Goldman Sachs’a 19,8 milyon dolar tazminat ve 45 milyon dolar para cezası, Apple’a ise 25 milyon dolar para cezası kesti.