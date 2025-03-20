South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Washington'da düzenlenen McAleese Savunma Programları Konferansında konuşan ABD Uzay Kuvveti Harekat Başkan Yardımcısı Michael Guetlein, "uzayda 5 objenin içe, dışa ve birbiri etrafında eş zamanlı ve kontrol halinde hareket ettiklerinin gözlendiğini" belirtti.

General Guetlein, "Bu, uzayda it dalaşı dediğimiz şey. Yörüngedeki bir uydudan diğerine uzay operasyonları yürütmek üzere gereken taktik, teknik ve prosedürleri çalışıyorlar." dedi.

"İt dalaşı", havacılıkta savaş uçaklarının birbirlerini yakın mesafeden takip ederek avantajlı bir atış konumu elde etmeye çalıştıkları manevraları ifade ediyor.

Guetlein, konuşmasında söz konusu objelerin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermezken, Komutanlıktan daha sonra yapılan açıklamada, bunların Çin'e ait 3 Şıyan-24C uydusu ile Şıcien 05A ve 05B uyduları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Alçak Yer Yörüngesi'nde tespit edilen manevraların ticari olarak herkese açık verilere dayandığı aktarıldı.

- Çin ve Rusya, ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ediyor

Çin ve Rusya'nın, uzay kabiliyetlerinde ABD'nin süregelen üstünlüğünü tehdit ettiği uyarısında bulunan Guetlein, "Daha önce ABD ile yakın rakipler arasında, bizim teknolojide ileri olmamızdan kaynaklanan bir kabiliyet açığı vardı. Bu açık son dönemde giderek kapanıyor. Uzaya bakışımızı değiştirmemiz gerek çünkü kabiliyet açığı bundan böyle bizim lehimize olmayabilir." şeklinde konuştu.

Guetlein, Çin ve Rusya'nın, diğer uzay araçlarını engellemeye ve "rehin almaya" yönelik teknolojiler üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, "Maalesef mevcut rakiplerimiz uluslararası normlara uygun davranışların aksine hareket etme niyetinde ve bunu son derece tehlikeli ve profesyonel olmayan tarzda yapmaya hazırlar." ifadelerini kullandı.

- "Deney" ve "uygulama" uyduları

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uydularının, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanıldığı belirtiliyor.

"Uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının ise Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) uydu programlarında erken geliştirme aşamasındaki yeni teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Şicien uydu programı, uydulardan bazılarının fırlatışlarının duyurulmaması, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.