Akıllı telefonlarda yapay zeka rekabeti
Dünyada akıllı telefon satışlarında azalma görülürken Türkiye’de de kur ve vergi etkisiyle benzer seyir yaşanıyor.
Samsung ve Huawei paylarını artırırken Apple’da düşüş var. 5G ve yapay zeka özellikleri pazardaki rekabette öne çıkan trendler olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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