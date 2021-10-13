Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk San Francisco yakınında bulunan Hilsborough şehrindeki evini yeniden satışa çıkardı. Musk, 1 yılı aşkın süredir alıcı bulamadığı evinin fiyatında 5.5 milyon dolar indirime gitti.

Habertürk’te yer alan habere göre, Elon Musk elinde kalan bu tek evi geçen yılın haziran ayında 37.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Ancak 47 dönüm arazi üzerinde yer alan tarihi ev alıcı bulmadı. Bunun üzerine evi satış ilanı eylül ayında kaldırıldı. Dün ise ev yeniden satışa çıktı. Musk evin fiyatını, 5.5 milyon dolarlık indirime giderek 32 milyon dolara düşürdü.

1480 metrekarelik evde 7 oda ve 9 banyo bulunuyor. Guignecourt olarak da bilinen ev 100 yıl önce bir Fransız asilzadesi tarafından inşa edilmiş.

Ev zaman içerisinde modern yaşama uyacak bir şekilde restore edilmiş. Evde profesyonel bir mutfak, mutfağın yanında ise şefin kalması için ayrı bir oda bulunuyor. Ev yerine göre değişse de ortalama 6 metre tavan yüksekliğine sahip.

Elon Musk, geçen yıl artık ev sahibi olmak istemediğini açıklamış ve tüm mülklerini satışa çıkarmıştı. Yaptığı indirim sonrası bu evi de satarsa amacına ulaşmış olacak. Ünlü milyarder geçen yıl yaptığı açıklamada evi geniş bir aileye satmak istediğini belirtmişti.