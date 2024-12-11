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Alman marka Türkiye pazarına giriş yapıyor

Alman oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, Türkiye'ye geliyor

11 Aralık 2024 | 10:02
Son Güncellenme: 11 Aralık 2024 | 10:03
Alman marka Türkiye pazarına giriş yapıyor

Teknoloji şirketlerinden Medion'un oyun bilgisayar ve aksesuar markası ERAZER, Türkiye pazarına giriş yapıyor. İlk etapta dizüstü bilgisayar modelleriyle kullanıcılarla buluşacak markanın satışları yeni yılda başlayacak. Şirketn açıklamasına göre 2005'ten bu yana oyun sektörüne donanım konfigürasyonları sunan ERAZER, Almanya'daki merkezinin yanı sıra Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki ofislerinin de dahil olduğu geniş bir satış ağı üzerinden oyun severlere ulaşıyor.

Ocak sonunda Türkiye'de satışa sunulmaya başlanacak ERAZER ürünlerinin teknik servis hizmetleri BDH tarafından sağlanırken, Türkiye pazarındaki ürünlerin dağıtımı Eksa Elektronik Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. AŞ tarafından yapılacak.

Medion, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, oyun bilgisayar ve aksesuar markası ERAZER'ın küresel çaptaki genişleme stratejisinde yeni durağının Türkiye olacağını duyurdu.

Toplantıda konuşan Medion Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Michiel Van Der Vliet, Türkiye'deki potansiyeli gördüklerini söyleyerek, bu potansiyeli yeni kriterler oluşturan teknolojiyle desteklemekten heyecan duyduklarını aktardı.

Vliet, Türk pazarına olan bağlılıklarının ciddi olduğunu altını çizerek, "Sadece ürün tanıtmakla kalmıyoruz, Türk oyununun geleceğine de yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de oyun endüstrisinin geliştiğini ve piyasanın 43 milyondan fazla oyuncuyla 1,2 milyar dolarlık etkileyici bir gelir elde ettiğini belirten Vliet, özellikle rekabetçi bilgisayar segmentinde oyun tutkusunun ERAZER gibi markalar için Türkiye'nin ideal ortam haline olduğunu kaydetti.

- "1,2 milyar dolarlık bir pazar var"

Düzenlenen toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, 3 yıldır Türkiye'yi gözlemlediklerini ve Türkiye'nin artık stabil olması, genç oyuncuların olması, oyun geliştiriciliği, ekosistemiyle beraber çok fazla yukarıya doğru çıkan bir ivmesi olduğunu belirtti.

Çerçioğlu, "Biz de doğru zamanın şu anda olduğunu düşündük. Yatırımlarımızı buna doğru başlattık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi diğer pazarlardan ayıran önemli özelliklere değinen Çerçioğlu, bunları, genç nüfus, oyuna olan ilgi ve her zaman teknolojiyi yakından takip eden bir nesil olarak özetledi.

Oyun pazarı açısından genç nüfusun önemine değinen Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü genç nüfus bir itici güç olarak geliyor. Bununla beraber biliyorsunuz oyun geliştiriciler, oyun dünyası artık son 5 yıldır oyunu konuşuyoruz ve oyun dünyasına baktığımızda artık Hollywood pazarını geçmiş durumda. Türkiye'ye de baktığınızda 1,2 milyar dolarlık bir pazar var."

Çerçioğlu, ilk ürünlerinin Türkiye'ye ocak ayının ilk haftalarında gelmiş olacağını ve Türkiye'yi bir merkez gibi düşündüklerini vurgulayarak, "Türkiye'deki hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra Türk Cumhuriyetlerine, Körfez Ülkelerine ve Kuzey Afrika'ya, Türkiye'den ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Medion'un yani ERAZER'ın yaklaşık 30 yıllık bir firma olduğunun altını çizen Çerçioğlu, bu 30 yıl boyunca Avrupa'daki gelişimlerini bitirdikten sonra Türkiye pazarına geldiklerini dile getirerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şöyle bir rekor vereyim. Oradan çıkartabilirsiniz rekabetçi olduğunuzu. Dünyadaki çok önemli bir rekora sahibiz. Bir gün içinde 450 bin adet masaüstü satan bir şirket olduğumuz için oradaki aldığımız tecrübe ve alım gücünü rekabetçi olarak Türkiye'ye sunmayı hedefliyoruz." AA

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
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