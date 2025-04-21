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  • Altınay Savunma Genel Müdürü Mercan: Türk savunma ürünlerine ciddi talep var

Altınay Savunma Genel Müdürü Mercan: Türk savunma ürünlerine ciddi talep var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında, ilk gün ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü moderatörlüğünde "Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği" başlıklı panel yapıldı.

19 Nisan 2025 | 09:45
Altınay Savunma Genel Müdürü Mercan: Türk savunma ürünlerine ciddi talep var

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırlıyor.

Zirvenin “Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği” başlıklı dördüncü panelinin konuşmacılarından Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Burak Mercan, Türkiye'de teknolojik derinliği artan, bağımsız, kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir savunma sanayi altyapısının ortaya çıkmasının özellikle son 20 yılda ortaya koyulan stratejinin ortaya çıkarttığı ürünlerin dünya çapında oluşturduğu bir takdir ve talep durumunun söz konusu olduğunu söyledi.

Mercan, "Güvenlik kaygısıyla ülkemizdeki gelişim süreci üst üste çakıştığında zaten ülkemizin bu yönde ortaya koyduğu stratejinin son 20 yılda yarattığı bir iç talep hareketlenmesine ilave olarak yurt dışında da Türk savunma ürünlerine, teknolojilerine ve Türk mühendislerine olan çok ciddi bir talep var." diye konuştu.

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve son olarak Avrupa'daki güvenlik kaygısından doğan savunma harcamalarının da aslında Türkiye ve Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için ciddi bir potansiyel taşıdığını anlatan Mercan, "Avrupa teknolojik derinlik olarak bizden gerçekten daha iyi durumda olsa da sınai kapasite açısından bizimle aynı seviyede değil şu anda. Dolayısıyla biz oraya göre iyi bir potansiyel taşıyoruz. Gelecek dönemde Avrupa açısından da ülkemizde ve ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerde ciddi bir fırsat doğabileceğini değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.


 

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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
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