Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, bu ay Knockout City, Sam & Max Hit the Road, Candleman the Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up! ve Unmemory oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Eylül ayı boyunca Prime Gaming üyeleri için Brawlhalla, Red Dead Online, Apex Legends, Fall Guys gibi oyunlarda geliştirmeler sunulacak. geliştirmelerin keyfini çıkarabilecek.

Şirketin açıklamasına göre Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. AA