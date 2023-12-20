Amazon, Türkiye'deki “yılbaşı alışkanlıklarını” açıkladı

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü her yıl yeni yıl için özenle hazırlık yaptıklarını ve yılbaşını kutladıklarını, yüzde 36'sı ise yeni yılı ailelerine veya sosyal çevrelerine uyum sağlamak için kutladıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 65'i sadece 31 Aralık gecesi yeni yılı kutlarken, yüzde 35'i 31 Aralık gecesi sevdikleriyle birlikte kutlama yapmanın yanında bu gece öncesinde farklı gruplarla çeşitli kutlamalara da katılıyor.

Giyim ve aksesuarlar tercihte önde

Katılımcılar, yüzde 53'lük bir oranla hediyeleşmenin yılbaşı döneminin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirtirken, yüzde 37 ile yılbaşı gecesi için yemek planlamak ikinci ve yüzde 36 ile ağaç süslemek katılımcıların en çok önem verdikleri üçüncü etkinlik oldu. Hediye vermek için en çok tercih edilen ürünler giyim ve aksesuarlar oldu. Bunu yüzde 64 ile parfüm ve kişisel bakım ürünleri ve yüzde 46 ile mücevherler takip ediyor.

Hediyeler en çok online kanallar üzerinden satın alınıyor

Hediye satın alırken tercihlerine bakıldığında ise kullanılabilirlik (yüzde 42) ve kalite (yüzde 41) hediye seçiminde en çok önem verilen kriterler oldu. Online platformlar ise yılbaşı hediyesi satın almak için en çok kullanılan kanallar oldu. Katılımcıların yüzde 57'si sevdiklerine yılbaşı hediyeleri almak için online mağazaları tercih ettiğini belirtti.

Amazon.com.tr'nin Prime üyelerine özel indirimlerin sunduğu “Yılın Son Fırsatları” kampanyası da 25 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu kapsamda Amazon Prime üyeleri, ev ve yaşam ürünlerinden modaya, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar tüm kategorilerdeki geniş hediye seçenekleri arasından seçim yapma fırsatı buluyor.