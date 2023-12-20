ARA
Bist 100
7662,85
-0,82%
Bist 100
Dolar/TL
29,1281
0,1192%
Dolar/TL
Euro/TL
31,9243
-0,1151%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,096
-0,1694%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1904,48
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Amazon, Türkiye'deki “yılbaşı alışkanlıklarını” açıkladı

Amazon, Türkiye'deki “yılbaşı alışkanlıklarını” açıkladı

Amazon Türkiye ve Twentify, yeni yıla girerken ülkemizde insanların yılbaşına bakış açısını ve tüketicilerin online perakendedeki alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan bir araştırmaya imza attı.

20 Aralık 2023 | 14:19
0
Amazon, Türkiye'deki “yılbaşı alışkanlıklarını” açıkladı

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü her yıl yeni yıl için özenle hazırlık yaptıklarını ve yılbaşını kutladıklarını, yüzde 36'sı ise yeni yılı ailelerine veya sosyal çevrelerine uyum sağlamak için kutladıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 65'i sadece 31 Aralık gecesi yeni yılı kutlarken, yüzde 35'i 31 Aralık gecesi sevdikleriyle birlikte kutlama yapmanın yanında bu gece öncesinde farklı gruplarla çeşitli kutlamalara da katılıyor.

Giyim ve aksesuarlar tercihte önde

Katılımcılar, yüzde 53'lük bir oranla hediyeleşmenin yılbaşı döneminin en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirtirken, yüzde 37 ile yılbaşı gecesi için yemek planlamak ikinci ve yüzde 36 ile ağaç süslemek katılımcıların en çok önem verdikleri üçüncü etkinlik oldu. Hediye vermek için en çok tercih edilen ürünler giyim ve aksesuarlar oldu. Bunu yüzde 64 ile parfüm ve kişisel bakım ürünleri ve yüzde 46 ile mücevherler takip ediyor.

Hediyeler en çok online kanallar üzerinden satın alınıyor

Hediye satın alırken tercihlerine bakıldığında ise kullanılabilirlik (yüzde 42) ve kalite (yüzde 41) hediye seçiminde en çok önem verilen kriterler oldu. Online platformlar ise yılbaşı hediyesi satın almak için en çok kullanılan kanallar oldu. Katılımcıların yüzde 57'si sevdiklerine yılbaşı hediyeleri almak için online mağazaları tercih ettiğini belirtti.

Amazon.com.tr'nin Prime üyelerine özel indirimlerin sunduğu “Yılın Son Fırsatları” kampanyası da 25 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu kapsamda Amazon Prime üyeleri, ev ve yaşam ürünlerinden modaya, kişisel bakım ürünlerinden oyuncaklara kadar tüm kategorilerdeki geniş hediye seçenekleri arasından seçim yapma fırsatı buluyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1904,48 -0,21%
  • ALTIN ONS 2033,65 -0,33%
  • BIST 100 7662,85 -0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1281 0,1192%
  • EURO/TURK LIRASI 31,9243 -0,1151%
  • EURO/USD 1,096 -0,1694%
  • INGILIZ STERLINI 1,26662 -0,45739%
  • JAPON YENI 143,768 -0,081%
  • KANADA DOLARI 1,3325 -0,08024%
  • RUS RUBLESI 90,6215 0,1619%
Günün En Çok Okunanları
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
GERİ
İLERİ
Avrupakent GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Yıllar sonra memleketine döndü, kurduğu fabrikayla 170 kişiye istihdam sağlıyor
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Hyundai'den Rusya kararı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL