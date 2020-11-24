ABD merkezli teknoloji şirketinin iOS 15 sürümünde desteği keseceği modeller ile ilgili yeni bir iddia geldi. PhoneArena’nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple 3 iPhone modeline desteği kesmeye hazırlanıyor.
Apple’ın iOS 14 işletim sistemi 2021 sonunda yerini iOS 15 sürümüne bırakacak. PhoneArena’nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iOS 15 işletim sistemi, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerine yüklenemeyecek.
PhoneArena’nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yeni güncellemeyi destekleyecek modeller ise şöyle…
iPhone 12 ailesi
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2’nci jenerasyon)
Bir cevap yazın