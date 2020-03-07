Apple'da korona alarmı - Ekonomist

Apple’da korona alarmı
Apple, Çin’de devam eden koronavirüs salgını nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Şirket şimdi de ürün ve parça değişimlerinde stok sorunları yaşamaya başladı.
Üretiminin büyük bir kısmı Çin’de olan ve koronavirüs nedeni ile ürün tedariğinde sorunlar yaşayan Apple’ın stokları alarm vermeye başlamış durumda.
Bloomberg’in bildirdiğini göre Apple, değişimde kullanılacak iPhone’lar konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. Şirket, teknik destek çalışanlarına değişimde kullanılacak iPhone’ların iki ile dört hafta arasında ertelemeli olarak tedarik edileceğini bildirdi.
Apple’ın teknik destek elemanları, yedek parça konusunda da eksiklikler olduğunu bildiriyorlar. Apple, değişim için yeni iPhone bulunmadığı koşullarda ilerleyen dönemde tedarik edilecek iPhone’ların kargo ile gönderileceğini açıkladı.
Öte yandan Apple, virüs salgını nedeniyle Çin’de kapattığı bazı mağazalarını yeniden açmaya başladı.
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