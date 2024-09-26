ARA
DOLAR
34,16
0,06%
DOLAR
EURO
38,31
0,73%
EURO
GRAM ALTIN
2934,32
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9829,19
-0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin potansiyel riskler taşıdığını ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden olduğunu söyledi.

26 Eylül 2024 | 18:04
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yapay zeka uyarısı

Lagarde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu yıllık konferansında konuştu.

Jeopolitik değişimler, iklim ve teknolojideki ilerleme gibi büyük yapısal dönüşümlerin makro ihtiyati politikada yeni sınırlar ortaya koyduğunu anlatan Lagarde, bunların henüz mevcut çerçevelere tam olarak yansımadığını ancak finansal istikrarı önemli ölçüde etkilediğini anlattı.

Lagarde, yeni teknolojilerin oluşturduğu riskleri etkili bir şekilde azaltmak için makro ihtiyati politikanın bu teknolojilerin getirdiği yenilikleri benimsemesi ve kullanması gerektiğini söyledi.

"Kripto varlıklarla ilgili çok sorunlar bulunuyor." diyen Lagarde, bu alanın zayıf temeller, şüpheli yönetişim ve etkisiz doğrulama yöntemleri gibi çeşitli ele alınmamış unsuru olduğunu ifade etti.

Lagarde, "Finansal sistem için en dönüştürücü olabilecek şey yapay zekadır." dedi.

Belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış analitik yapay zeka modellerinin dolandırıcılık tespiti, kredi değerlendirmesi ve portföy getirilerini tahmin etme gibi alanlarda finansal kuruluşlara yardımcı olduğunu anımsatan Lagarde, "Üretken yapay zekadaki son atılımlar, bilgisayar gücündeki büyüme ve kapsamlı veri erişimi yapay zekanın her alanda hızla benimsenmesini sağlıyor." diye konuştu.

Lagarde, "Yeni teknolojiler zaman içinde finansal sisteme muazzam faydalar sağlasa da her zaman potansiyel riskler taşıma eğilimindeler." değerlendirmesinde bulundu.

En son yapay zeka modelleri ve kuantum hesaplama gibi yeni gelişen teknolojilerin ekonomiler ile finansal sistemler üzerinde derin bir etki yaratma potansiyeline sahip olduğunu anlatan Lagarde, "Finans sektörü, mevcut operasyonları iyileştirmek için yapay zekayı kullanmanın sayısız yolunu bulacaktır. Ancak giderek daha karmaşık teknolojilere güvenmek, finansal sistemimizde yeni kırılganlıklar yaratmaktadır." dedi.

Yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin finansal sisteme sistemik etkilerinin de olabileceğini söyleyen Lagarde, kuantum hesaplamadaki gelişmelerin şifreleme tabanlı finansal sistemi için ciddi bir tehdit oluşturabileceğine işaret etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2934,32 0,61%
  • ALTIN ONS 2671,75 0,55%
  • BIST 100 9829,19 -0,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,665 -0,078%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3465 -0,14498%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,6175 0,363%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1592 0,0608%
  • EURO/DOLAR 1,1187 0,4905%
  • EURO/TURK LIRASI 38,3102 0,7266%
  • STERLIN/DOLAR 1,34314 0,81326%
Borsa Haberleri
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Tüpraş (TUPRS) kesin temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Borsada bugün 'olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında' açıklama yapan 5 şirket
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) 'olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL