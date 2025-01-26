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Avrupa, Türkiye'deki yerel yeteneklere odaklandı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) yeni merkeziyle eğitim, iş geliştirme ve inovasyon alanlarında Türkiye'nin potansiyelini geliştirerek, yerel yeteneklerin Avrupa'daki fırsatlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

26 Ocak 2025 | 07:22
Avrupa, Türkiye'deki yerel yeteneklere odaklandı

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, EIT Topluluğu, EIT Bölgesel İnovasyon Programı kapsamında yeni bir "Bölgesel Yenilik Programı Merkezi" açarak Türkiye'de inovasyonu desteklemeye devam ediyor.

Enstitünün, Fark Labs, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle oluşturduğu "EIT Türkiye Topluluğu", Türkiye'nin yenilik ekosistemini ileriye taşıyabilecek dinamik işbirliği hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Topluluk, bölgenin rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamayı, önde gelen iş dünyası temsilcileriyle eğitim ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ OLACAK

Topluluk, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak girişimciler, yatırımcılar ve sektör liderleri için canlı bir yenilik ekosistemi sunan İstanbul ile kamu ve akademi işbirlikleri konularında öne çıkan Ankara'daki ofislerinde faaliyet gösterecek. Bu ikili yapının, merkezin, yerel düzeydeki inovasyona yönelik çabalarını Avrupa'nın geniş inovasyon ağıyla entegre etme kapasitesini artırması bekleniyor.

Yeni açılan merkez, topluluk faaliyetlerine daha fazla yerel paydaşı dahil etmeye odaklanacak. Ayrıca, AB üyesi ülkelerle ve Ufuk Avrupa Programı'na katılan diğer ülkeler tarafından sağlanan farklı hizmetler ve fırsatlar hakkında bilgiler sunarak, merkezi bilgi kaynağı görevi üstlenecek. Merkez, gerektiğinde politika desteği ve uzmanlık sağlamak da dahil EIT Topluluğunun yerel yetkililerle etkileşimine öncülük edecek.

Söz konusu EIT yapıları halihazırda Türkiye'de kentsel hareketlilik, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir gıda konularına odaklı faaliyetler yürütüyor.

12 ŞUBAT'TA TANIRIM YAPILACAK

Merkezin resmi tanıtımı, 12 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikle yapılacak. Etkinlikte, yerel paydaşların EIT Topluluğu ile etkileşim kurması ve Türkiye'deki yenilikçilerin faydalanabileceği fırsatlar tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EIT Türkiye Topluluğu Sorumlusu Ömer Hantal, "Hem İstanbul hem de Ankara'da ofisleri bulunan merkez, yerel yenilikçileri, yeni kurulan şirketleri ve girişimcileri EIT Topluluğu aracılığıyla mevcut kaynaklar ve fırsatlarla buluşturacak. Amacımız, Türkiye'nin inovasyon ekosistemini güçlendirmek, onu bölgesel ve küresel bir lider olarak konumlandırmaktır" ifadelerini kullandı. AA

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