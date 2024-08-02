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Bakan Uraloğlu'dan Instagram açıklaması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram kurallara uymadığı için erişim engeli getirdik. Kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

02 Ağustos 2024 | 17:12
Bakan Uraloğlu'dan Instagram açıklaması var

TRT Haber'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik" dedi.

Instagram ile iletişim halinde olunduğunu ve Instagram'ın sosyal medya temsilcisiyle görüşüldüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, Instagram kurallara uyarsa erişim yasağının kaldırılacağını açıkladı: "Onlarla iletişim halindeyiz. Net şekilde hassasiyetlerimiz belli. Eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an, biz o engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları, kuralları olan bir ülke.."

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

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