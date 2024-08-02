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Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama geldi.

02 Ağustos 2024 | 16:04
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 17:23
Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram'a erişim engeliyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, "Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Sayan'ın mesajları şöyle:

  • Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir alıklarını görüyoruz.
  • Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.  Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.
  • Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.
  • Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.
  • Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar.
  • Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.
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