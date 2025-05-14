Başarsoft, yapay zeka ile tur atıyor

Başarsoft tarafından Ankara ve İstanbul’da olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen Teknoloji Günleri’nin İstanbul toplantısında, geleceği şekillendiren Coğrafi Bilgi Teknolojileri konuşuldu. Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan yaptı.

Konuşmasına yapay zekanın yavaş yavaş hayatın her alanına girmekte olduğunu hatırlatarak başlayan Küçükpehlivan, “Biz de Başarsoft olarak yapay zekayı en etkin şekilde kullanmaya başladık. Gerek veri üretmede gerekse müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin tamamında yapay zeka kullanıyoruz. Yapay zeka ile birlikte sadece verimlilik artışı yaşamakla kalmadık aynı anda birçok konuyu analiz edebilme olanağına sahip olduk” dedi.

VERİMLİLİK 10 KAT ARTTI

Çeyrek asırdır veri ürettiklerini ve son 20 yıldır her gün Türkiye genelinde 10 adet Başarsoft aracının sokak sokak gezdiğini hatırlatan Küçükpehlivan, yapay zeka ile birlikte bir yılda ürettiğimiz verilerin artık 10 misline yakınını üretebilir hale geldi. Eskiden sokaklardan manuel topladığımız verileri Başarsoft personeli şimdi video ve fotoğraflar üzerinden hem yapay zeka hem de yarı otomatik tespit edip sisteme giriyor. Ayrıca uydu ve hava fotoğraflarından aldığımız verilerle şehrin nerelere doğru genişlediği, ne kadar yeni bina yapıldı gibi verileri birçok farklı kanaldan da doğruluyoruz. Arkadaşlarımız bu bölgelere gidip foto çekimi yaptıklarında da bu verinin doğrulaması ve işlenmesi noktasında yapay zeka ile veri analizi yapılıyor. Örneğin eskiden binaların yerlerini, isimlerini, buralarda yer alan işletmeleri sisteme kaydederken, yapay zeka ile birlikte bütün bunlara ek olarak hangi sokaklarda isim tabelasının olmadığı, kaç tane çöp konteyneri olduğu, sokaklara kaç tane otomobilin park edilebileceği gibi onlarca veriyi de analiz ediyoruz. Eskiden 5 günde üretilen verileri 1 günde üretir hale gelmenin yanı sıra üretim kapasitemizi de iki katına çıkardık. Yani verimlilik artışı 10 katına ulaştı. Bu verimlilik artışını hizmet sunduğumuz tüm müşterilerimize de sağlamış oluyoruz. Böylece birçok sektörün verimlilik artışına da katkı sunuyoruz. Bugün 21 milyon sahadan toplanmış kapı numaralı adresiyle ve 500 ayrı kategoride, 5 milyon işletme-kurumun isim ve kategori bilgileri dahil, 200 farklı sektöre hizmet veren bir altyapıya kavuştuk” ifadelerini kullandı.

E-TURQUALITY ALDI

Global pazarda rekabet güçlerini artırmaya yönelik İstanbul ve Ankara’daki Ar-Ge merkezlerinde, yenilikçi teknolojilere sürekli yatırım yaptıklarını vurgulayan Küçükpehlivan, “Başarsoft yılın ilk günlerinde yazılım ve bilişim ihracatçılarına yönelik hazırlanan E-Turquality belgesini ve desteğini almaya hak kazanan sayılı firmalar arasına girdi. Bu destek, Başarsoft’un uluslararası pazarda rekabet gücünün ve markalaşma vizyonunun da tescili oldu. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Türkiye’nin marka değeri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kıbrıs dahil Türkiye’nin her sokağından en güncel ve en güçlü CBS harita veri tabanını ürettiklerini ifade eden Küçükpehlivan, Başarsoft’un 30’uncu kuruluş yıldönümü olan 2027 yılında, borsaya açılma hedeflerine de adım adım ilerlediklerini söyledi.

E-TİCARETİN YÜZDE 75’İNE HİZMET VERİYOR

E-ticaret adres altyapısının, yaklaşık yüzde 50’sine hizmet verdiklerini ifade eden Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Dabanlı da etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, “Kargo sektörünün de eklenmesiyle bu oran yüzde 75’in üzerine çıktı. Ayrıca 2022-2025 arasında hatalı siparişlerin yüzde 90,4’ü Başarsoft sayesinde düzeltildi. Yani 10 hatalı siparişin 9’unda düzeltme sağladık. Akıllı harita altyapıları sayesinde doğru adres girme hızını ise yüzde 63 oranında artırdık. Öte yandan yapay zeka (AI) destekli gözlem çözümümüz ile arıza tespit, önleyici bakım ve şebeke kusurlarını tespit sürecinde; 10 kat avantaj sağladık. Klasik yöntemlere göre yapılan tespit ve çalışmalarda ise yılda 3 milyon dolar, son üç yılda da 10 milyon dolarlık bir tasarruf sağladık. Özellikle zor şartlardaki Enerji Nakil Hatları (ENH) arıza tespit süresini de 2,5 saatten 10 dakikaya kadar indirdik” dedi.

KARBON AYAK İZİ AZALTIYOR VE RAPORLUYOR

Dabanlı, Başarsoft olarak verdikleri hizmetlerin bazılarından örnekler vererek, “Rota optimizasyonları ile karbon ayak izi azaltıyoruz ve raporluyoruz, Orman Genel Müdürlüğü için geliştirdiğimiz yapay zeka destekli ‘Orman Yangınları Karar Destek Sistemi’ projesi, Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Bilgi Toplumu Zirvesi’nde ödüle layık görüldü. Geliştirdiğimiz yazılım ile yangınlara en kısa sürede ve doğru müdahale sağlanıyor ve zarar en aza indirilebiliyor. Öte yandan, yedi ayrı acil yardım hattının tek çatıda toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de Başarsoft teknolojileri kullanılıyor. Başarsoft’un patentli yazılımı sayesinde 112’ye gelen çağrıların koordinatlarını oluşturma süreleri, 85-90 saniyelerden 17 saniyeye düştü. Eti Maden için gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi projesi ile de Kamu Bilişim Zirvesi’nde ödül aldık. Ayrıca bir deprem durumunda, oturduğunuz binanın risk değerinin kısa bir sürede öğrenilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi geliştirdik” dedi.

SEKTÖR DENEYİMLERİ KONUŞULDU

Etkinliğin panel oturumlarında ise farklı sektörlerde Başarsoft ürün ve çözümlerini kullanan firma temsilcileri, sunumlar eşliğinde kendi deneyimlerini paylaşarak, soruları cevaplandırdı.

Moderatörlüğünü Galatasaray Üniversitesi İnnove Direktörü Doç. Dr. Murat Levent Demircan’ın yaptığı ilk panelde, “Dijital Dünyada Tüketiciye Giden Yol” başlıklı konu tartışıldı. Panel Pluxee Group Ürün Başkanı Mahmut Tüzün, Tıkla Gelsin Teknoloji Başkanı Asım Turgut Somuncuoğlu ve CarrefourSA E-Ticaret Teknoloji Direktörü Hakan Dökmencioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından Ekol 360’dan E-Ticaret ve Sistem Geliştirme İcra Kurulu Üyesi Melike Özeker, “E-Ticaret Ekosisteminde Lojistik Ayak İzleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI

Etkinliğin keynote konuşmacısı teknoloji dünyasının vizyoner ismi M. Serdar Kuzuloğlu oldu. Geleceği şekillendiren teknolojiler ve dijital dönüşüm üzerine etkileyici bir konuşma yapan Kuzuloğlu’nun konuşmasının ardından düzenlenen ikinci panelde ise Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Borazan moderatörlüğünde “Yarının Rekabetini Bugünden Kazanmak: Akıllı Yatırımlar ve Operasyonel Güç” başlıklı konu gündeme geldi. Yeşil Pano Kurucu Ortağı Kaan Sandıkçı, Kolay Gelsin Teknoloji Direktörü Yaşar Safkan ve Terra Pizza Dijital Dönüşüm ve IT Direktörü Nigar Ünlü panelist olarak bu oturumda yer aldı ve soruları cevaplandırdı.

#Btg2025İstanbul hashtagi ile paylaşılan etkinlikte ayrıca akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen ödüllü bilgi yarışması, büyük ilgi gördü. Firma sunumlarını içeren sorulara, doğru ve en hızlı cevabı veren ilk üç katılımcıya ise çeşitli teknoloji ürünleri hediye edildi.