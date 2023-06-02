ARA
Bist 100
5103,27
2,89%
Bist 100
Dolar/TL
20,883
0,3469%
Dolar/TL
Euro/TL
22,4839
0,398%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0767
0,0386%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1329,1
0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'

Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak yazılan bir konuşma yaptı.

02 Haziran 2023 | 10:23
0
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'

Frederiksen'in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı.

Son dönemde çok tartışılan ChatGPT'nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydeden Frederiksen, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti.

Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek." diye konuştu.

İlgili Haberler
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
Uzmanlar, yapay zeka kaynaklı riskler konusunda uyardı
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
0
  • ALTIN GRAM - TL 1329,1 0,45%
  • ALTIN ONS 1979,56 0,12%
  • BIST 100 5103,27 2,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,883 0,3469%
  • EURO/TURK LIRASI 22,4839 0,398%
  • EURO/USD 1,0767 0,0386%
  • INGILIZ STERLINI 1,25259 -0,03711%
  • JAPON YENI 138,931 0,098%
  • KANADA DOLARI 1,34289 -0,15057%
  • RUS RUBLESI 80,8545 -0,1796%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Ünlü bebek ürünleri markası halka arza hazırlanıyor
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Bugüne dikkat! Sağanak yağış geliyor
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL