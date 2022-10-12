Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” sözleriyle tanıttığı “Burnt Hair” isimli parfümünü satışa çıkardı. ‘Yanmış Saç’ anlamına gelen parfümünün fiyatı ise 100 dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirketi The Boring Company aracılığıyla ilginç bir ürünü piyasaya sürdü.

The Boring Compnay “Burnt Hair” yani “Yanmış Saç” adıyla yeni bir parfümü satışa sundu. Musk, parfümün satışa sunulmasının ardından Twitter biyografisini “parfüm satıcısı” olarak güncelledi.

Musk yeni ürünü ilk kez 9 Ekim’de “Yakında The @BoringCompany’den geliyor” diyerek duyurmuştu.

Sloganı: Aykırı arzunun özü

Parfümünü “dünyanın en iyi kokusu” olarak lanse eden Musk, “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” ifadelerini kullandı.

Kırmızı şişede satışa çıkan parfümün sloganı ise “aykırı arzunun özü” oldu.

Web sitesinde ise “Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan” ve “Kalabalığın içinde öne çıkın! Havaalanında yürürken fark edilin” gibi ifadeler yer alıyor.

Fiyatı 100 dolar

Burnt Hair’ın fiyatı ise 100 dolar olarak açıklandı. Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre parfüm kripto paralarla da satın alınabiliyor.