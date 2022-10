Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, “Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” sözleriyle tanıttığı “Burnt Hair” isimli parfümünü satışa çıkardı. ‘Yanmış Saç’ anlamına gelen parfümünün fiyatı ise 100 dolar olarak açıklandı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirketi The Boring Company aracılığıyla ilginç bir ürünü piyasaya sürdü.

The Boring Compnay “Burnt Hair” yani “Yanmış Saç” adıyla yeni bir parfümü satışa sundu. Musk, parfümün satışa sunulmasının ardından Twitter biyografisini “parfüm satıcısı” olarak güncelledi.

Musk yeni ürünü ilk kez 9 Ekim’de “Yakında The @BoringCompany’den geliyor” diyerek duyurmuştu.

Coming soon from The @BoringCompany pic.twitter.com/cNIbFRRXyt

— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2022