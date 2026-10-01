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  • Bu ürünler sofralara giriyor: Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı biberde yasaklı boya tespit edildi

Bu ürünler sofralara giriyor: Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı biberde yasaklı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının 30 Eylül 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesi gıdalardaki hileleri bir kez daha gözler önüne serdi. Denetimlerde tereyağında süt yağı harici yağ, kaşar peynirinde bitkisel yağ, peynir ve yoğurtta nişasta tespit edildi. Köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatat, sucukta tek tırnaklı eti bulunurken, kırmızı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi.

Ekonomist
Ekonomist
Bu ürünler sofralara giriyor: Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı biberde yasaklı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlere ilişkin listesini yeniledi. Son denetimler, sofralara ulaşan bazı ürünlerde çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 

Tereyağında süt yağı harici yağ, kaşar peynirinde bitkisel yağ, peynir ve yoğurtta nişasta tespit edilirken, köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatat, sucukta tek tırnaklı eti bulundu. 

Kırmızı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Peki, listeye hangi ürün ve markalar eklendi? İşte Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihli güncellemesinde yer alan ürünler...

1 Kaşar peynirde bitkisel yağ, tereyağında süt yağı harici yağ

Kaşar peynirde bitkisel yağ, tereyağında süt yağı harici yağ
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
TAŞF.HALAYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – İLAYDA ÇİFTLİĞİTaze Kaşar Peyniri 2000GBitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
ZENİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – TATSANTam Yağlı Taze Kaşar PeyniriBitkisel yağ tespiti
GÜNAYDIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – KINALI KUZUTam Yağlı Taze Kaşar Peyniri% yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
KIZTAŞI SÜT ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – SAFİMİS%100 Manda Yoğurduİnek sütü tespiti
ŞAHSAN SÜT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – YİĞİTBEY MANDIRATereyağı (%80 süt yağı)% süt yağı harici yağ tespiti

2 Adana harcında sakatat tespit edildi!

Adana harcında sakatat tespit edildi!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
KAANZADE SÜT ÜRÜNLERİ - AYŞE PINAR – KAĞANZADETereyağı (%82 yağlı)Süt yağı harici yağ tespiti
GÜVEN SÜT ÜRÜNLERİ - SÜHEYYA EKİNCİ – SÜRMENE LEZZET YAYLASIAyçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peyniri% yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti
AFT SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – HALİL AĞAHindistan Cevizli-Yer Fıstıklı Çeşnili Tam Yağlı Taze Eritme PeyniriNişasta tespiti
ÖZERLER SÜT ÜRÜNLERİ VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ – FORMİA (PİZZALIK PEYNİR)Tam Yağlı Taze Eritme PeyniriBitkisel yağ tespiti
HASAN MHİMD İBRAHİM-HAYAT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ – HAYAT DOĞAL YOĞURTHayat Doğal YoğurtNişasta tespiti
HACILAR FESTİVAL ÇADIRI-SONER GÜMÜŞAdana Harcı (Çiğ)Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

3 Köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatata rastlandı

Köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatata rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – NAMALPiliç Gold Köfte DondurulmuşMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI-YILMAZ ÇALIŞAN – NAMLI ET TANZİMIsıl İşlem Görmüş Dana SucukSakatat (dil) tespiti
YUNUSELİ SUCUKLARI-FATİH BAYRAMOĞA – ÖRNEK KASAP CEMİLOĞULLARIIsıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti
RAİFBEY ÇİFTLİĞİ TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – BEKALADana KavurmaSoya tespiti
KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR – KISMETOĞLU BEYTİIsıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
BARAN ET ÜRÜNLERİ-İBRAHİM BARAN – KARACAHİSARIsıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
MEŞHUR PİDECİ-CEVDET KİRİŞÖZÜÇiğ Pide HarcıKanatlı eti tespiti

4 Kıymalı pide harcında taşlık tespit edildi

Kıymalı pide harcında taşlık tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
KASAP RECEP-RECEP BENNEYİMDana-Kuzu KıymaKanatlı eti tespiti
ASYA PİDE-SUZAN BARAKKıymalı Pide Harcı (Dana Eti)Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
DÜRÜMCÜ KADİR USTA-CEMİL SIRMAÇiğ Tavuk KebapSakatat (taşlık) tespiti
KARADENİZ KALENDER YEMEK PİDE LAHMACUN SALONU-ÖZCAN ŞENÇiğ Lahmacun Harcı (Kırmızı Et)Kanatlı eti tespiti

5 Zeytinyağında tohum yağlarına rastlandı

Zeytinyağında tohum yağlarına rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
BURÇ ET VE PİLİÇ ÜRÜNLERİ-İRFAN BURÇDana KöfteKanatlı eti tespiti
DİYAR PİDE LAHMACUN DÖNER DÜRÜM-BERİVAN AKGÜNÇiğ Lahmacun / Cantık Harcı (Dana Eti)Kanatlı eti tespiti
MEVLANA LAHMACUN-MENAF İLANÇiğ Adana Kebap (Dana+Kuzu)Kanatlı eti tespiti
OMA MADEN PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – AYVALIK KÖY KOOPERATİFİNaturel Sızma Zeytinyağı 5LTohum yağları karıştırılması tespiti
ERAY ÇOBANEtiketsiz Zeytinyağı 1L PETTohum yağları karıştırılması tespiti
ERAY ÇOBANEtiketsiz Zeytinyağı 2L PETTohum yağları karıştırılması tespiti

6 Balda taklit veya tağşiş tespit edildi

Balda taklit veya tağşiş tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ERAY ÇOBANEtiketsiz Zeytinyağı 5L TenekeTohum yağları karıştırılması tespiti
ERAY ÇOBANEtiketsiz Zeytinyağı 5L PETTohum yağları karıştırılması tespiti
SEZGİN ÇETİN – VAKIFBİRLİKNaturel Sızma Zeytinyağı 5LTohum yağları karıştırılması tespiti
SEZGİN ÇETİN – DEDEDEN TORUNA GURME AYVALIKNaturel Sızma Zeytinyağı 5LTohum yağları karıştırılması tespiti
SEZGİN ÇETİN – 1988 VAKIFKEBİR BİRLİKNaturel Sızma Zeytinyağı 5LTohum yağları karıştırılması tespiti
AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA – PELİT NATURAL BALSüzme Çiçek Balı-850 GTaklit veya tağşiş tespiti

7 Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya!

Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
SÖZET ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – İMREN KASAPIsıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana)Tek tırnaklı eti tespiti
PİDECİ UN MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ACI DAYI CANTIK SALONUÇiğ Cantık Harcı (Dana Eti)Tek tırnaklı eti tespiti
ÖZTÜRK BAHARAT-MUSTAFA ÖZTÜRK – ÖZTÜRK BAHARATMustafa Öztürk Kırmızı Toz BiberGıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
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