Bu ürünler sofralara giriyor: Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı biberde yasaklı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlere ilişkin listesini yeniledi. Son denetimler, sofralara ulaşan bazı ürünlerde çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Tereyağında süt yağı harici yağ, kaşar peynirinde bitkisel yağ, peynir ve yoğurtta nişasta tespit edilirken, köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatat, sucukta tek tırnaklı eti bulundu.
Kırmızı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Peki, listeye hangi ürün ve markalar eklendi? İşte Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihli güncellemesinde yer alan ürünler...
1 Kaşar peynirde bitkisel yağ, tereyağında süt yağı harici yağ
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|TAŞF.HALAYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – İLAYDA ÇİFTLİĞİ
|Taze Kaşar Peyniri 2000G
|Bitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
|ZENİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – TATSAN
|Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
|Bitkisel yağ tespiti
|GÜNAYDIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – KINALI KUZU
|Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
|% yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
|KIZTAŞI SÜT ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – SAFİMİS
|%100 Manda Yoğurdu
|İnek sütü tespiti
|ŞAHSAN SÜT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – YİĞİTBEY MANDIRA
|Tereyağı (%80 süt yağı)
|% süt yağı harici yağ tespiti
2 Adana harcında sakatat tespit edildi!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|KAANZADE SÜT ÜRÜNLERİ - AYŞE PINAR – KAĞANZADE
|Tereyağı (%82 yağlı)
|Süt yağı harici yağ tespiti
|GÜVEN SÜT ÜRÜNLERİ - SÜHEYYA EKİNCİ – SÜRMENE LEZZET YAYLASI
|Ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peyniri
|% yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti
|AFT SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – HALİL AĞA
|Hindistan Cevizli-Yer Fıstıklı Çeşnili Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri
|Nişasta tespiti
|ÖZERLER SÜT ÜRÜNLERİ VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ – FORMİA (PİZZALIK PEYNİR)
|Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri
|Bitkisel yağ tespiti
|HASAN MHİMD İBRAHİM-HAYAT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ – HAYAT DOĞAL YOĞURT
|Hayat Doğal Yoğurt
|Nişasta tespiti
|HACILAR FESTİVAL ÇADIRI-SONER GÜMÜŞ
|Adana Harcı (Çiğ)
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
3 Köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatata rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – NAMAL
|Piliç Gold Köfte Dondurulmuş
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI-YILMAZ ÇALIŞAN – NAMLI ET TANZİM
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Sakatat (dil) tespiti
|YUNUSELİ SUCUKLARI-FATİH BAYRAMOĞA – ÖRNEK KASAP CEMİLOĞULLARI
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti
|RAİFBEY ÇİFTLİĞİ TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – BEKALA
|Dana Kavurma
|Soya tespiti
|KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR – KISMETOĞLU BEYTİ
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|BARAN ET ÜRÜNLERİ-İBRAHİM BARAN – KARACAHİSAR
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|MEŞHUR PİDECİ-CEVDET KİRİŞÖZÜ
|Çiğ Pide Harcı
|Kanatlı eti tespiti
4 Kıymalı pide harcında taşlık tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|KASAP RECEP-RECEP BENNEYİM
|Dana-Kuzu Kıyma
|Kanatlı eti tespiti
|ASYA PİDE-SUZAN BARAK
|Kıymalı Pide Harcı (Dana Eti)
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|DÜRÜMCÜ KADİR USTA-CEMİL SIRMA
|Çiğ Tavuk Kebap
|Sakatat (taşlık) tespiti
|KARADENİZ KALENDER YEMEK PİDE LAHMACUN SALONU-ÖZCAN ŞEN
|Çiğ Lahmacun Harcı (Kırmızı Et)
|Kanatlı eti tespiti
5 Zeytinyağında tohum yağlarına rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|BURÇ ET VE PİLİÇ ÜRÜNLERİ-İRFAN BURÇ
|Dana Köfte
|Kanatlı eti tespiti
|DİYAR PİDE LAHMACUN DÖNER DÜRÜM-BERİVAN AKGÜN
|Çiğ Lahmacun / Cantık Harcı (Dana Eti)
|Kanatlı eti tespiti
|MEVLANA LAHMACUN-MENAF İLAN
|Çiğ Adana Kebap (Dana+Kuzu)
|Kanatlı eti tespiti
|OMA MADEN PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – AYVALIK KÖY KOOPERATİFİ
|Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|ERAY ÇOBAN
|Etiketsiz Zeytinyağı 1L PET
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|ERAY ÇOBAN
|Etiketsiz Zeytinyağı 2L PET
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
6 Balda taklit veya tağşiş tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ERAY ÇOBAN
|Etiketsiz Zeytinyağı 5L Teneke
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|ERAY ÇOBAN
|Etiketsiz Zeytinyağı 5L PET
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|SEZGİN ÇETİN – VAKIFBİRLİK
|Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|SEZGİN ÇETİN – DEDEDEN TORUNA GURME AYVALIK
|Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|SEZGİN ÇETİN – 1988 VAKIFKEBİR BİRLİK
|Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|AKAR BAL-GÖKDAĞ KARAYAKA – PELİT NATURAL BAL
|Süzme Çiçek Balı-850 G
|Taklit veya tağşiş tespiti
7 Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|SÖZET ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – İMREN KASAP
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|PİDECİ UN MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ACI DAYI CANTIK SALONU
|Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|ÖZTÜRK BAHARAT-MUSTAFA ÖZTÜRK – ÖZTÜRK BAHARAT
|Mustafa Öztürk Kırmızı Toz Biber
|Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti