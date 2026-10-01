Bu ürünler sofralara giriyor: Sucukta tek tırnaklı eti, kırmızı biberde yasaklı boya tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlere ilişkin listesini yeniledi. Son denetimler, sofralara ulaşan bazı ürünlerde çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Tereyağında süt yağı harici yağ, kaşar peynirinde bitkisel yağ, peynir ve yoğurtta nişasta tespit edilirken, köftede kanatlı eti, dana sucukta sakatat, sucukta tek tırnaklı eti bulundu.

Kırmızı toz biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Peki, listeye hangi ürün ve markalar eklendi? İşte Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihli güncellemesinde yer alan ürünler...