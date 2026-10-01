Milli motor teknolojisinde caydırıcı güç: Milli jet motoru GÖKBEY ve KIZILELMA ile buluşacak

TEI'nin motor teknolojilerinde kısa sürede önemli mesafe kaydettiğini dile getiren Akşit, motorların uçan araçların en zor kısımlarından biri olduğunu söyledi.

Akşit, "En zor kısım alevin olduğu yer. Ateşin yandığı yeri kontrol etmek. Ateşi kontrol etmek, insanlığın başından beri öyle. Enerjiyi kontrol etmek. Bunu da motorun içinde yapıyoruz ve şu ana kadar Allah'a şükür çok kısa sürede TEI olarak, Türkiye olarak ciddi mesafe kaydettik." diye konuştu.

GÖKBEY helikopterinin milli motor TEI-TS1400 ile test uçuşu gerçekleştirdiğini hatırlatan Akşit, geçen sürede çok sayıda motor ürettiklerini ve test ettiklerini vurguladı.

Akşit, TEI-TS1400'ün artık uçuş olgunluğuna ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Artık uçuş olgunluğunda olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. GÖKBEY'in milli motorla buluşup seri olarak müşteriyle, envanterle buluşması için beklediğimiz tip sertifikası, son sertifika aşamasının tamamlanması. Bu da bürokratik bir süreç malumunuz. Vakit alıyor ve denetleyici kurumun huzurunda bayağı bir test yapıp göstermemiz gerekiyor. Bunun için şu anda 8 değişik motoru paralel teste sokuyoruz. Planlarımız bu şekilde."