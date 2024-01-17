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Bill Gates yapay zeka için iyimser düşünüyor

ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojilerinin eğitimden sağlığa insan hayatının birçok alanında kolaylık sağlayacağını söyledi. Gates, yapay zeka korkularını ise 20. yüzyılın başında teknolojiye karşı oluşan endişelere benzetti.

17 Ocak 2024 | 18:20
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Bill Gates yapay zeka için iyimser düşünüyor

CNN'e konuşan Gates, yapay zekaya karşı endişelerin 20'nci yüzyılın başında gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzediğini belirterek, yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine yeni iş olanaklarının ortaya çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın herkesin hayatını kolaylaştıracağını öngören Gates, söz konusu teknolojinin "beyaz yakalı bir çalışanın eğitim vermesi, sağlık tavsiyelerinde bulunması, kod yazmaya yardım etmesi ve teknik destek aramalarına yardımcı olması" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegre etmenin çok iyi olacağını dile getirerek, bu teknolojinin ayrıca fazla fiziksel donanım gereksinimi bulunduğu için erişilebilirliğinin yüksek olduğunu dile getirdi.

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