Bakanlık tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Telefonlarda fiyatına göre 3 ay vade sınırı gelirken, araçlarda fatura değerine göre 12-48 ay arasında değişen taksitler uygulanacak.

Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

TAŞIT SATIŞLARINDA DA TAKSİTLER DÜZENLENDİ



Yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi.