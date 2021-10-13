Küresel çip krizi, ABD’li teknoloji devi Apple’ı da vurdu. Şirketin açıklanandan 10 milyon adet daha az telefon üreteceği belirtildi. Haber sonrası Apple ve ona çip tedarik eden şirketlerin hisseleri düştü.

Küresel çapta yaşanan çip tedarik krizi sebebiyle, Apple son çeyrekte üretim hedefini yakalayamayacak.

Şirket 10 milyon daha az telefon üretebilecek. Apple daha önce son çeyrekte 90 milyon adet telefon üretimini hedefliyordu.

Apple hisseleri düştü

Satış adetlerini doğrudan etkileyecek bu sorun sebebiyle Apple hisselerine düşüş yaşandı.

Apple hisselerinde seans sonrası yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşandı.

Yarı iletken çip üreticileri Broadcom ile Texas Instruments hisselerinde de benzer kayıplar oluştu.