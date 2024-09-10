Colendi AI, ColendiMind'ı devreye aldı

Colendi AI, finans ve bankacılık sektörleri için geliştirdiği yeni yapay zekâ çözümünü devreye aldığını duyurdu. Colendi AI, ColendiMind platformu ile alternatif kredi skorlaması, dolandırıcılık tespiti ve müşteri segmentasyonu gibi kritik finansal süreçlerde yapay zekânın gücünden faydalanarak finans kurumlarının daha verimli çalışmasını hedefliyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “ColendiMind, bankalara ve finans kurumlarına müşterilerine kişiselleştirilmiş, güvenli ve etkin hizmetler verebilecekleri benzeri görülmemiş yapay zekâ yetkinlikleri sunuyor. Colendi AI’ın Türkiye ve ötesinde finansın geleceğini nasıl şekillendireceğini görmek için heyecanlıyız.” dedi.



