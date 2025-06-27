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Deepfake görüntülere karşı ilginç karar: Kimlikler telifleniyor

Yapay zekayla oluşturulan deepfake görüntülere karşı Danimarka ilginç bir çözüme başvuracak.

27 Haziran 2025 | 15:11
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 15:18
Deepfake görüntülere karşı ilginç karar: Kimlikler telifleniyor

Danimarka hükümeti, herkesin kendi vücudu, yüz hatları ve sesi üzerinde hak sahibi olmasını sağlamak amacıyla AI (yapay zekâ) tarafından oluşturulan deepfake’lerin yaratılması ve yayılmasını engellemek için telif hakkı yasasında değişiklik yapacak.

Bu karar şu an için bir ilk olabilir. Yasa tasarısı, deepfake’i bir kişinin görünüşü ve sesi dahil olmak üzere çok gerçekçi dijital temsili olarak tanımlıyor.

Danimarka Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt "Herkes kendi görünüşü ve sesine sahip olma hakkına sahip. Mevcut yasa, insanları üretken yapay zekâya karşı bu şekilde korumuyor. İnsanlar, dijital bir fotokopi makinesinden geçirilip her türlü amaçla kötüye kullanılabiliyor" diyor.

Danimarka vatandaşlarının kendi izni olmadan paylaşılan bu tür içeriklerin çevrimiçi platformlardan kaldırılmasını talep etme hakkı olacak. Ayrıca bu düzenleme, bir sanatçının performansının gerçekçi ve dijital olarak oluşturulmuş izinsiz taklitlerini de kapsayacak. Bu kuralların ihlali durumunda etkilenen kişilere tazminat ödenmesi söz konusu olabilecek. Hükümet, parodi ve hiciv gibi içeriklerin bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini belirtti.

Papa Francis'in deepfake görüntüleri ölümünden önceki yıllarda viral olmuş ve yapay zeka tarafından oluşturulan görseller hakkındaki tartışmayı körüklemişti. 

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