Türkiye’nin teknoloji ve kültür alanındaki öncülüğünü pekiştiren hem dünyanın hem de Türkiye’nin tamamı yapay zekâyla üretilen ilk sinema filmi olarak sunulan Bilge 3071, oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahneleri tamamen yapay zekâ programları kullanılarak oluşturulan bir yapım olarak sinema tarihine önemli bir adım attı.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Yapım süreci, içeriği ve teknolojik altyapısıyla ‘sinema tarihinde yeni bir sayfa açma’ iddiasındaki çalışma; oyuncu kadrosu, senaryosu, görsel dünyası ve post-prodüksiyon süreciyle tamamen yapay zekâ sistemleriyle üretildi. 2023 yılında başlatılan AR-GE çalışmalarıyla temelleri atılan proje, Türkiye’nin yapay zekâ çağındaki vizyonunu ve sinema endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Film, yapay zekâ çağında kötü niyetli yapay zekâ ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zekâ “Bilge” arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Yalnızca teknolojik öğelerle sınırlı kalmayan bu epik anlatı; Türk tarihinin simge isimleri Tomris Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yapay zekâ ile canlandırılmasıyla zenginleştiriliyor ve böylece kültürel bir derinlik de sunuyor. Filmde ayrıca, Türkiye’nin milli savunma sanayisinde geliştirdiği balistik füzeler, İHA/SİHA’lar, uydular ve Çelik Kubbe gibi bir dizi yüksek teknoloji ürününe yer veriliyor. Böylece bir bilim kurgu hikâyesi aracılığıyla Türkiye’nin teknolojik ilerlemesi vurgulanıyor.

Filmin yönetmenlerinden Onur Kaygın

Filmin 4 Haziran’da çıkan ikinci fragmanında Tomris Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk’ün diyalogları ilk kez yayınlanırken, filmin başrolü Komutan Kırkçeri’nin bir operasyon sonrasında Bilge yapay zekâsıyla dikkat çekici diyalogları da izleyiciyle buluştu. Filmin galasının Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne denk gelen 26 Ağustos 2025’te Ahlat’ta yapılması planlanıyor. Vizyon tarihi 29 Ağustos 2025 Cuma olarak planlanan filmin süresi ise 90 dakika olacak. Yapım şirketi tarafından oluşturulan ‘Turan Evreni’nin ilk filmi olarak tanımlanan Bilge 3071, tek bir filmden ibaret kalmayacak; çizgi filmler, dizi projeleri, video oyunları ve dijital platform içerikleriyle desteklenen çok katmanlı bir anlatı evreninin öncüsü olacak.

Biz de bu projenin fikir aşamasından hayata geçişine ve sonrasına ilişkin tüm detayları Bilge 3071’in yönetmeni Yasin Korkmaz ile konuştuk.

Bilge 3071 projesine nasıl başladınız? Bu fikir ilk kez nasıl ortaya çıktı?

Bilge Film kurulduğundan beri, bir öze ve kültüre sahip. Bu kültür, ‘bilgisiz fikir olmaz, bizi koruyan yaratıcılık ve kültür stratejiyi kahvaltıda yer’ mottolarıyla, vizyon projelerimizi besler. Her zaman en yaratıcı fikirlerimiz için en güncel teknolojileri kullandık. AR-GE giderleri tüm yatırımlarımızda kaynak ayırdığımız en önemli madde oldu.

Bu evren şirketimizin 20 yıllık bir hayaliydi. Adı ‘Turan Evreni’. Star Wars, Marvel, DC gibi bir evren. Bizim evrenimiz, bizim kahramanlarımız ve bizim hikayemiz olsun istedik ve şirketimizin üçüncü yapımı olacak olan, dünyanın yapay zekâyla üretilen ilk uzun metraj sinema filmini yapmak için yola çıktık.

Kahramanlarımız bir masa etrafında otursa, neler konuşurlardı? Farklı dönemler olduğu için normal bir film olarak çekilmesi, yönetilemez bütçelere konu oluyordu. Teknoloji de buna izin vermiyordu. Ama yapay zekâ çağı geldi. Şimdi eski Hollywood gibi mekanlara, platolara ihtiyaç yok.

Projenize herhangi bir yatırım aldınız mı?

Biz tamamen öz kaynak ile geldik bugüne. Bizde yaratıcılık her zaman var ama yatırımcı bulmak, aynı vizyonu paylaşmak zor. Çünkü start-up konusuna yabancıyız, biz yaratan ve üreten tarafız.

Yapay zekâ alanında öncüyüz, ilkiz, en iyisiyiz. Çalıştaylara, tezlere konu oluyor, akademi için müfredatlar yazıyoruz. Yatırım alacağımız firmaya, yatırımcı olduk. Görüşmede gördük ki bizim teknolojimiz, kurumsal yapımız yatırımcı firmanın çok üzerinde. Teklif yaptık, kabul ettiler.

Tamamı yapay zekâ ile üretilmiş ilk uzun metraj film olarak süreci nasıl kurguladınız?

Geleneksel film yapım tekniklerinin şartlarını unutmadan, yeni nesil yapay zekâ sinema endüstrisinin manifestosunu yazdık. Mekân devamlılığı, karakter devamlığı, aks gibi sinemanın önemli unsurlarını dijital ortamda üretmek için yapay zekalar eğittik. Senaryo, görsel üretim, 3D mekân tasarımı, karakter modelleme, seslendirme SFX gibi sinemanın tüm gerekliliklerini üretecek, nitelikli yapay zekâ ara personelleri yetiştirdik.

Hangi yapay zekâ araçlarını ve hangi aşamalarda kullandınız?

Yapay zekâ teknolojilerini 2023 yılında sistemlerimize entegre ettik. Bugüne kadar global 150 yapay zekâ aracına ödeme yaptık. Açık kaynak kodlu yazılımları, kurduk, kaynaklandırdık, teknolojiyi tanıdık.

Karşımıza teknolojik yetersizlikler ve yapay zekaların politika engelleri çıktı. Kendi yapay zekalarımızı yazdık. Bir start-up her gün yeni sorunlarla karşılaşmanız ve onları çözmeniz demektir.

Set, oyuncu ve ekipman olmadan, onlarca yapay zekâ aracını bir arada kullanarak üretim gerçekleştirdiniz. Bu yeni üretim biçimi size ne öğretti?

Bu yeni bir çağ ve en önemli öğretisi artık hayallerin, hayal gücünün ve yaratıcılığın önünde bir engel olmaması. Gelecek, geldi.

Kronos ve Bilge arasındaki savaş, izleyiciye ne tür bir mesaj veriyor? Filmin süresi nedir? Filmin hedef kitlesi kim?

Bu ‘Turan Evreni’nin ilk filmi. Toplumsal çürümenin tam karşısında duran bir kültürel kimlik projesi. Bu evren, özünü, kültürünü unutmayan insanların tarihten asla silinemeyeceğini anlatıyor. Filmimizi 90 dakika olarak planladık. Genel izleyici kitlesinde, ailelerin çocuklarıyla izleyebileceği bir yapım olsun istedik.

Yurt dışından nasıl geri dönüşler aldınız?

Özellikle bir dünya devi Nvidia Global, Inception programıyla bu projenin ilk sponsoru oldu. Kazakistan, Azerbaycan, Türkistan televizyonlarında haberlerde yer buldu. Bu filmin Karabağ’ı, Atilla’yı, Emir Timur’u, İpek Yolu’nu anlatan versiyonlarını projelendirmek üzere teklifler aldık.

Yapay zekâ ve sinema birlikteliği konusunda yeni projeler veya fikirler var mı gündeminizde?

Elbette. Turan Evreni’nin beş yıl içerisinde 10 sinema filmini planlıyoruz. İkinci filmin senaryosu tamamlandı. 40 bölümden oluşan tamamı yapay zekâyla üretilmiş çizgi film çalışmamız Bilge ve Kürşat’ın ilk sezonu 13 bölüm olarak yayına hazır. Evrenin oyun ve dizi projeleri de ön hazırlık aşamasında.

‘Bizim Yüzyıl TV’ gibi tamamen yapay zekâyla içerik üreten uyduda yayın yapan bir televizyon kanalı da hayata geçirdiniz. Bu vizyonun arkasındaki hedef nedir? Bu alanda Türkiye nasıl bir rol üstlenebilir?

Yapay zekâ sinema endüstrisini ve yapay zekâ medya endüstrisini oluşturuyoruz. Televizyonumuz test yayınlarını paylaşmaya başladı. Kuluçka merkezi gibi çalışarak istihdam sağlıyoruz. Bu vizyon, Türkiye’nin yapay zekâ alanında adından sıkça söz edilen bir aktör olarak dünya sahnesine çıkmasını amaçlıyor. Bu teknolojileri en hızlı şekilde ülkemize getirerek örnek ve öncü olarak ülkemizi dünya sahnesinde temsil etmek istiyoruz.

BEŞ YIL İÇİNDE 10 FARKLI FİLM GELECEK

Yapım şirketi Bilge Film, bir start-up girişimi olarak başlayan projeyle sinema ve medya sektörlerinde yeni bir istihdam alanı oluşturdu. Filmin ilk sponsorluğu ise lider çip teknolojisi şirketi NVIDIA tarafından üstlenildi. Yapım ekibi, beş yıl içinde 10 farklı filmle genişleyecek bir ‘Turan Evreni’ kurgusu üzerinde çalışıyor. Bu projenin ‘Turan Evreni’nin ilk filmi olduğunu belirten yapım şirketi, beş yılda 10 filmin senaryo hazırlıklarının devam ettiğini ve ilk projenin evrene sadece bir giriş olduğunu kaydediyor. ‘Turan Evreni’nin; Bilge ve Kürşat çizgi film serisi ile oyun ve dizi projeleri ise hazırlık aşamasında. Yapay zekâ çağında ülkemizin örnek ve öncü olmasının ve kültürel mesajlarını ileri teknolojiler aracılığıyla vermesinin Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle pekiştiği üzerinde de duruluyor.

‘BİLGE 3071, 20 YILLIK BİR HAYALE DAYANIYOR’

Film ve teknoloji yolculuğunun 55 yıllık bir serüven olduğunu anlatan Yasin Korkmaz, “Babam 1975’te yazlık sinema işletirdi. Mersinliyiz ve bölgede ilk medya yapım şirketini biz kurduk. İlk sinema derneğini açtık, kısa film festivalleri yaptık. Bu kuşaktaki temsilcisi de benim. Şirketimizin 2 uzun metraj sinema filmi var. Üçüncü filmimizi yapay zekâ çağında yapmaya karar verdik. Bilge 3071, 20 yıllık bir hayale dayanıyor” diyor. 2023’ten beri devam eden AR-GE sürecinde filmin mekanlarını ve kahramanlarını modellediklerini kaydeden Korkmaz, projede yaratıcılığın ön planda olduğunun da altını çiziyor.