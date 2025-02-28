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Dev şirketin CEO'sunun herkese bir tavsiyesi var

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın herkese bir tavsiyesi var...

28 Şubat 2025 | 00:30
Son Güncellenme: 28 Şubat 2025 | 00:34
Dev şirketin CEO'sunun herkese bir tavsiyesi var

Nvidia CEO'su Jensen Huang bu tavsiyesinin herkesin işine yarayacağını söylüyor. Huang, "Bir yapay zeka öğretmeni edinin. Benim her zaman yanımda kişisel bir [yapay zeka] öğretmenim var. Ve bence bu duygu evrensel olmalı. Herkesi yapmaya teşvik edeceğim bir şey varsa, o da hemen kendinize bir yapay zeka eğitmeni bulmanızdır. Yapay zeka programları size bir şeyler öğretebilir. İstediğiniz her şeyi; programlamanıza, yazmanıza, analiz etmenize, düşünmenize, mantık yürütmenize yardımcı olur. Tüm bu şeyler size kendinizi gerçekten iyi hissettirecek" diyor.

Bahsettiği ise yapay zekayı nasıl kullanacağınızı gösteren bir insan değil, yapay zeka tarafından desteklenen sanal bir öğretmen. CNBC'nin haberine göre Huang, geçen yıl bir röportajda Perplexity'nin yapay zeka destekli arama motorunu kullandığını belirterek dijital biyoloji de dahil olmak üzere çok sayıda konu hakkında bilgi edinmek için her gün bu motoru kullandığını söylemiş.

Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 78 artışla 39,3 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 12 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 38,05 milyar dolar olması yönündeydi. Nvidia'nın geliri 2025 mali yılı genelinde ise yüzde 114 artışla 130,5 milyar dolara ulaştı. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 43 milyar dolar olarak açıkladı.

"Yapay zeka ışık hızında ilerliyor"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka çipi Blackwell'e olan talebi "harika" olarak nitelendirdi.

Blackwell AI süper bilgisayarlarının büyük ölçekli üretimini başarıyla hızlandırdıklarını belirten Huang, ilk çeyreğinde milyarlarca dolarlık satış elde ettiklerini aktardı.

Huang, "Ajansal yapay zeka ve fiziksel yapay zeka, en büyük sektörlerde devrim yaratacak bir sonraki yapay zeka dalgası için zemin hazırlarken, yapay zeka ışık hızında ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.


 

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Londra Borsası'nda gong, TVF için çaldı
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Enerjisa Enerji (ENJSA) temettü teklifini duyurdu
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Yarın 1 hissede bedelli sermaye artırım var: Yüzde 100
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