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Dev şirketler bu teknolojinin geleceğin büyük olayı olduğunu düşünüyor

CNN'in haberine göre Silikon Vadisi, Google, Meta ve Snap bu teknolojinin geleceğin büyük olayı olduğunu düşünüyor...

18 Haziran 2025 | 15:01
Dev şirketler bu teknolojinin geleceğin büyük olayı olduğunu düşünüyor

Habere göre Silikon Vadisi teknolojide bir sonraki büyük atılımı bulduğunu düşünüyor: bu teknoloji, bundan on yılı aşkın süre önce Google’ın denediği ve başarısız olduğu bir teknoloji: Akıllı Gözlükler... Peki, neden?

Habere göre teknoloji şirketleri, kısmen yapay zekâ sayesinde teknolojinin bu fikre nihayet yetiştiğine inanıyor ve çevrenizdeki dünyayı görebilen ve hakkında sorulara yanıt verebilen gerçekten “akıllı” gözlükler üretmeye büyük yatırımlar yapıyor. Son örnek Snap'ten geldi. Şirket geçtiğimiz hafta 2026’da piyasaya süreceği yapay zekâ destekli bir gözlük geliştirdiğini duyurdu.

CANLANAN İLGİNİN NEDENİ NE?

Makaleye göre akıllı gözlüklere yönelik yeniden canlanan ilginin muhtemelen iki sebebi var. Akıllı telefonların artık kullanıcıları sık sık yeni model almaya ikna edecek kadar heyecan verici olmaması ve yapay zekâ etrafında yeni donanımlar inşa ederek bu teknolojiden faydalanma arzusu.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation'dan Jitesh Ubrani, “Yapay zekâ bu cihazları çok daha kolay kullanılabilir hale getiriyor ve insanların onları kullanabileceği yeni yollar sunuyor" diyor.

Makaleye göre yeni nesil akıllı gözlükler çok daha gelişmiş. Ray-Ban Meta AI gözlükleriyle kullanıcılar, markette baktıkları bir biberin acı olup olmadığını sorabiliyor veya gerçek zamanlı olarak farklı diller arasındaki konuşmaları çevirebiliyor. Ray-Ban’in ana şirketi EssilorLuxottica, Şubat ayında yaptığı açıklamada 2023’teki lansmandan bu yana iki milyon çift satıldığını duyurdu.

ABI Research’ün Stratejik Teknolojiler ekibinde kıdemli araştırma direktörü Andrew Zignani, “Yıllar içinde birçok başarısız deneme oldu. Ama sonunda neyin işe yaradığına dair bazı sağlam fikirler ortaya çıktı" diyor.

3.3 MİLYONDAN 13 MİLYONA ÇIKACAK

ABI Research’e göre akıllı gözlük pazarı, 2024’teki 3,3 milyonluk sevkiyattan 2026’da neredeyse 13 milyona ulaşacak.

Bloomberg’e göre Apple, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan ve Meta’nın gözlükleriyle doğrudan rekabet edecek bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Amazon’un cihazlar ve hizmetlerden sorumlu başkanı Panos Panay da Şubat ayında CNN’e verdiği röportajda, Meta’nın sunduklarına benzer kamera donanımlı Alexa gözlüklerinin mümkün olabileceğini söylemişti.

AKILLI TELEFONLARIN YERİNİ Mİ ALACAK?

Makaleye göre teknoloji devlerinin kullanıcıları bu fikre ikna etmesi gerekiyor. Bu, Google Glass’ın çöküşünde önemli rol oynayan olası gizlilik endişelerini de kapsıyor. Ayrıca ürünlerin, insanların yüzlerinde tüm gün taşımaya değecek kadar kullanışlı olması gerekiyor. Ve bu cihazlar muhtemelen ucuz olmayacak. Makaleye göre IDC analisti Ubrani, “Sektördeki birçok kişi, akıllı telefonların eninde sonunda gözlük ya da benzeri bir şeyle değiştirileceğine inanıyor. Bu bugün olmayacak. Yıllar sonra gerçekleşecek ve bu şirketlerin hiçbiri o değişimi kaçırmak istemiyor" diyor.
 

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