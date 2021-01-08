Evden çalışma ve uzaktan eğitim, teknoloji ihtiyaçlarını artırırken, iletişim altyapısı da çok talep gördü. Tüm bu gelişmeler, bilişim ve telekomu pandeminin en hareketli sektörü haline getirdi.

Dijitalleşmenin etkisiyle yüzde 5-10 arası büyüme bekleniyor. Pandemi sürecinin en fazla hareketlendirdiği sektörler bilişim ve onun alt kırılımında telekom oldu.

Uzaktan eğitim ve evden çalışma, iletişim ihtiyacını daha da artırarak özellikle telekom sektörünün büyümesini hızlandırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, sektör oyuncuları 2020’nin ilk altı ayında 27,3 milyar TL toplam net satış geliri elde etti.

Sabit hat abone sayısı 12,1 milyon olarak gerçekleşirken, mobil hat abone sayısı ise 82 milyona dayandı. 4,5G abone sayısı ise 75 milyonu geçti.

Geniş bant verilerine bakıldığında ise 15,3 milyonu sabit abone, yaklaşık 63,1 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 78,4 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.